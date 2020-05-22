Прибыль банковской системы в апреле превысила 9 миллиардов, – НБУ

Платежеспособные банки Украины в апреле 2020 года получили 9,23 млрд грн чистой прибыли, что в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года (5,21 млрд грн).

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно им, за четыре месяца 2020 года чистая прибыль банков увеличилась в 1,4 раза – до 25,21 млрд грн к соответствующему показателю годом ранее (18,12 млрд грн).

В частности, доходы банков за январь-апрель 2020 года возросли на 16,8% против показателя за аналогичный период 2019 года – до 90 млрд грн. В том числе комиссионный доход увеличился на 10,7% – до 20,96 млрд грн, а результат от переоценки и от операций купли-продажи – в 3,9 раза, до 15,19 млрд грн, тогда как уровень процентных доходов вырос всего на 0,4% – до 50,78 млрд грн.

Вместе с тем расходы банковской системы за соответствующий период составили 64,796 млрд грн, что на 9,9% больше, чем за четыре месяца 2019 года. В частности, процентные расходы сократились на 4,8% – до 23,36 млрд грн, комиссионные увеличились – на 37,7%, до 7,23 млрд грн, а отчисления в резервы - в полтора раза, до 6,15 млрд грн.

Как сообщалось, за первый квартал 2020 году украинские банки получили 15,97 млрд грн, в том числе за январь – 6,59 млрд грн, за февраль – 9,29 млрд грн и за март – всего 97 млн грн (на фоне резкого роста объемов отчислений в резервы).