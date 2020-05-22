Остановленный металлургический завод Ярославского демонтирует часть цехов

ЧАО "Днепровский металлургический завод" (ДМЗ, ранее – "Евраз-ДМЗ"), входящее в DCH Steel группы DCH бизнесмена Александра Ярославского, объявил о проведении отбора на право проведения работ по демонтажу выведенных из эксплуатации объектов предприятия (сооружения, металлоконструкции, оборудование, трубопроводы).

Согласно сообщению на сайте завода, работы планируется проводить в течение 2020 года, передает БизнесЦензор.

Кроме того, ДМЗ начинает реализацию лома черных металлов. В частности, за безналичный расчет на условиях самовывоза и 100%-ной предоплаты предлагается 5 тыс. тонн различных видов лома и стальной обрези со сроком поставки в июне.

Также завод выставил на продажу 16 автомобилей руководства, грузовики, автобусы и ряд зданий, включая заводскую поликлинику.

ЧАО "ДМЗ" также ДМЗ в настоящее время продолжает простаивать и продолжает реконструкцию, передает Интерфакс-Украина.

ДМЗ заявил об изменении режима работы с 5 октября 2019 года в связи с масштабной модернизацией производства. При этом были остановлены доменное и сталелитейное производства, в том числе из-за негативной конъюнктуры на рынках металлопродукции.

В настоящее время предприятие простаивает, в то время как в январе-апреле 2019 года было произведено 184 тыс. тонн проката, выплавлено 226 тыс. тонн стали, 216 тыс. тонн чугуна.

ДМЗ завершил 2019 год с чистым убытком в размере 1,28 млрд грн, тогда как в 2018 году получил чистую прибыль 2,95 млрд грн.

Как сообщалось, группа DCH Александра Ярославского 1 марта 2018 года подписала договор о покупке у Evraz Днепровского метзавода. Крупнейшие бенефициары группы Evraz - Роман Абрамович, Александр Абрамов и Александр Фролов.

Позднее в DCH сообщали, что изначально речь шла о стоимости ДМЗ в сумме около $106 млн, но окончательная сумма сделки по продаже 97,73% акций предприятия составила $35 млн.

ЧАО "Евраз-Днепровский металлургический завод (ДМЗ)" в 2017 году получило чистую прибыль в размере 2,38 млрд грн, тогда как 2016 год предприятие завершило с чистым убытком 322,75 млн грн.