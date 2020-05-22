Потери газа в газораспределительной системе достигают 1,5 миллиарда кубометров, – РГК

Ежегодные технологические потери газа в распределительных сетях Украины составляют порядка 1,5 млрд кубометров.

Об этом сообщил директор РГК Олег Никоноров в интервью международному агентству ICIS, передает БизнесЦензор.

Глава компании отметил, что действующие мощности газораспределительной системы Украины составляют более 100 млрд кубометров газа в год. Реальное же распределение газа по этой системе в четыре раза ниже и не превышает 25 млрд куб. м в год.

Никоноров подчеркнул, что на этом фоне ежегодная потребность в технологическом газе в 1,5 млрд куб. м представляет весомую долю. В странах восточной Европы данный показатель в среднем в 2 раза меньше.

Директор РГК назвал основной причиной таких показателей отсутствие необходимых инвестиций в реконструкцию газораспределительных систем на протяжении последних 20 лет.

По данным компании, в Польше и Чехии инвестиции в газовые сети составляют 40-50 евро в год на каждого потребителя газа. В Украине инвестиции около 1 евро на одного потребителя в год.

"Тариф на распределение газа у нас в три раза меньше, чем в странах Центральной и Восточной Европы", – констатировал Олег Никоноров.

Кроме того, на протяжении последних 6 лет тариф на распределение покрывал не более 70% фактических затрат Операторов ГРМ, что привело к их хронической убыточности, добавил глава компании. Так, по итогам 6 лет общие убытки операторов ГРМ работающих под брендом РГК достигли 17,5 млрд грн, а в целом по Украине данная цифра может достигать 25-26 млрд грн.

Никоноров отметил, что привлечь необходимые инвестиции в отрасль и повысить операционную эффективность украинской газораспределительной системы позволит переход на стимулирующее тарифообразование.

Напомним, Региональная Газовая Компания – сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направлены на повышение качества клиентского обслуживания, модернизации отрасли и внедрения европейских стандартов работы операторов ГРМ. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, на обслуживании которых находится более 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.