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Минздрав предложит ввести коэффициенты сложности в тарифах на медицинские услуги

Минздрав предложит ввести коэффициенты сложности в тарифах на медицинские услуги

Министерство здравоохранения планирует ввести и откорректировать коэффициент сложности в тарифах на медицинские услуги.

Об этом сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов на встрече с представителем ООН в Украине Оснат Лубрани, передает БизнесЦензор.

По словам Степанова, соответствующие изменения нужны для установления справедливых и обоснованных тарифов, которые обеспечат достойный уровень оплаты для медиков, а также качественные услуги для пациентов.

"Мы проводим изменения в медицинской реформы и, конечно, есть принципы, от которых мы не откажемся. Например, это финансирование исключительно через НСЗУ. При этом оплата за пролеченный случай должна быть честной и понятной. Очень важно чтобы это покрывало расходы и имело соответствующие коэффициенты по сложности того или иного случая", - заявил Степанов.

По словам министра, новое руководство Минздрава настроено на максимальную открытость и прозрачность своей работы. При этом значительное внимание уделяется оптимизации процессов - поэтому один из приоритетов ведомства - развитие и внедрение электронных систем, в частности eHealth.

Ранее Степанов анонсировал изменения в медицинской реформы в Украине, направленные на то, чтобы исправить ошибки, допущенные его предшественниками при ее планировании.

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медицина (615) МОЗ (1441) тарифи (1302)


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