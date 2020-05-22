Нацбанк увеличил покупку валюты до $228 миллионов за неделю
Национальный банк Украины в период с 18 по 22 мая купил на межбанковском валютном рынке $228 млн, что в 1,4 раза больше, чем неделей ранее ($161,5 млн).
Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Вся сумма была куплена в ходе интервенций по единому курсу (с использованием инструмента matching), при этом валюту Нацбанк на минувшей неделе не продавал.
В целом с начала года центробанк купил на межбанке $2,66 млрд, продал – $2,79 млрд.
Как сообщалось, Национальный банк Украины (НБУ) за неделю с 12 по 15 мая купил на межбанковском валютном рынке $161,5 млн, по сравнению с $199,1 млн неделей ранее.
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