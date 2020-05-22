Мининфраструктуры готовится к строительству аэропорта в Мукачево

Министерство инфраструктуры Украины готовится к строительству аэропорта в Мукачево (Закарпатская область).

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в Telegram, передает БизнесЦензор.

"Сейчас очень важно поддерживать и развивать региональные аэропорты. Ведь на время пандемии внутренний туризм будет оставаться в приоритете. Поэтому мы завершаем реконструкцию взлетной полосы в аэропорту Одессы. Готовность уже 98% и готовимся к строительству аэропорта в Мукачево", - написал Криклий.

По его словам также в планах - модернизация аэропорта в Днепре (новая взлетная полоса, международный и VIP-терминалы), улучшение взлетной полосы в аэропорту Херсона и завершение монтажа аэронавигационного оборудования в аэропорту Николаева.ева.