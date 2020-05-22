Минцифры продолжает диалог с PayPal о возможности захода в Украину

Министерство цифровой трансформации Украины ведет диалог с американской платежной системой PayPal Holdings о возможности ее захода в Украину.

Об этом говорится в сообщении Минцифры в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Работаем над тем, чтобы популярные международные онлайн-площадки и сервисы стали доступны украинцам. Минцифры уже возобновило диалог с PayPal. В январе этого года президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту компании с предложением работать в Украине и получил ответ, что такая возможность рассматривается. Диалог с PayPal продолжается и о результатах мы обязательно сообщим дополнительно", - сказано в сообщении.

Также Минцифры рассматривает вариант заведения в Украину платежных систем Stripe и Vapulus, чтобы украинцы могли без посредников пользоваться онлайн-маркетами, такими как Amazon.com, eBay, Etsy.

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Как сообщалось, в феврале на то время министр Кабинета министров Дмитрий Дублет заявлял, что международная платежная система PayPal не начинает работу в Украине, поскольку не видит перспектив. Министр добавил, что Украине нужно расти экономически, чтобы стать "привлекательной" для PayPal.

Ранее Министерство цифровой трансформации указало одной из целей своей работы запуск PayPal в Украине.