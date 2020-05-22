ЕБРР может выделить "Укрзализныце" кредит на 150 миллионов евро

Европейский банк реконструкции и развития рассматривает возможность предоставления "Укрзализныце" кредита в размере 150 млн евро для экстренной поддержки ликвидности компании с целью смягчения влияния пандемии COVID-19.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение банка, передает БизнесЦензор.

"Кредит будет обеспечен залогом существующего подвижного состава компании. Проект представлен в рамках Программы поддержки жизненно важной инфраструктуры (VISP) в рамках пакета солидарности ЕБРР 2.0. Поступления по кредиту будут финансировать чрезвычайную поддержку ликвидности для обеспечения "Укрзализныци" оборотным капиталом, необходимым для ее деятельности", – сказано в сообщении.

Согласно ему, совет директоров планирует рассмотреть данный проект 24 июня.

Как сообщалось, АО "Укрзализныця" по итогам января-марта 2020 года получило убыток в размере 7 млрд грн. В то же время, по прогнозам компании, в связи с необходимостью погашения кредитов и процентов по ним (11 млрд грн и 3 млрд грн соответственно), дефицит средств к концу года может составить 16 млрд грн.