Производство стали в Украине рухнуло в апреле на 31%, – Worldsteel

Украинские металлургические предприятия в апреле 2020 года снизили производство стали на 30,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 1,34 млн тонн.

В итоге в апреле Украина опустилась с 12 на 14 место в рейтинге 64 стран-основных мировых производителей этой продукции, составленном Всемирной ассоциацией производителей стали (Worldsteel), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По итогам четырех месяцев Украина спустилась с 11 позиции на 13 место в рейтинге.

В апреле зафиксировано падение выплавки стали, по сравнению с аналогичным месяцев 2019 года, в большинстве стран первой десятки рейтинга, кроме Китая и Вьетнама.

При этом наибольшее снижение выплавки стали зафиксировано в Индии – на 65,2%.

В итоге производство стали в Китае составило в апреле 85,03 млн тонн (рост на 0,2%), в Японии – 6,62 млн тонн (падение на 23,5%), в Южной Корее – 5,5 млн (-8,4%), в США – 4,97 млн тонн (-32,5%), в РФ – 4,7 млн тонн (-19,4%), Индии – 3,14 млн тонн (-65,2%), в Германии – 3 млн тонн (-10,7%), Турции – 2,25 млн тонн (-26,3%), Вьетнаме – 1,95 млн тонн (рост на 4,2%), в Бразилии – 1,81 млн тонн(падение на 39%).

Далее следуют Иран (1,79 млн тонн, снижение на 17,8%), Тайвань (КНР, 1,65 млн тонн, "минус" 16,3%), Мексика (1,45 млн тонн, падение на 12,1%), Украина (1,34 млн тонн, "минус" 30,9%) и Италия (1,35 млн тонн, падение на 30,7%).

В целом в апреле 64 страны произвели 137,1 млн тонн стали, что на 13% меньше, чем в апреле 2019 года.

За четыре месяца текущего года 64 страны произвели 581 млн тонн стали, что на 4,1% меньше, чем в январе-апреле 2019 года.

Как сообщалось, по предварительным данным объединения "Укрметаллургпром", объемы выплавки стали украинскими металлургическими предприятиями в апреле сократились на 20%, по сравнению с мартом, и на 27% – по сравнению с апрелем 2019 года.