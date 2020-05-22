Украина ввела спецпошлину на трубы из Китая в размере 52%

Межведомственная комиссия по международной торговле по итогам заседания в пятницу, 22 мая, приняла решение ввести антидемпинговую пошлину в размере 51,52% на трубы из Китайской народной республики.

Как передает БизнесЦензор, об этом заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства - торговый представитель Украины Тарас Качка сообщил на своей странице в сети Facebook.

Кроме того, МКМТ решила ввести антидемпинговую пошлину на спички из Беларуси (в размере 21,32%) и из России (45,79%).

Также решением комиссии продлено действие антидемпинговых пошлин в размере 123% на канаты, тросы и витой провод с КНР.

"Введены предварительные меры на полимерные материалы в размере 18% независимо от страны происхождения и экспорта, а также предварительная антидемпинговая пошлина в отношении стальных креплений происхождением из КНР в размере 19,75%", – добавил Качка.

"По другим вопросам решений по существу не принимали", – уточнил торговый представитель.