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Украина ввела спецпошлину на трубы из Китая в размере 52%

Украина ввела спецпошлину на трубы из Китая в размере 52%

Межведомственная комиссия по международной торговле по итогам заседания в пятницу, 22 мая, приняла решение ввести антидемпинговую пошлину в размере 51,52% на трубы из Китайской народной республики.

Как передает БизнесЦензор, об этом заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства - торговый представитель Украины Тарас Качка сообщил на своей странице в сети Facebook.

Кроме того, МКМТ решила ввести антидемпинговую пошлину на спички из Беларуси (в размере 21,32%) и из России (45,79%).

Также решением комиссии продлено действие антидемпинговых пошлин в размере 123% на канаты, тросы и витой провод с КНР.

"Введены предварительные меры на полимерные материалы в размере 18% независимо от страны происхождения и экспорта, а также предварительная антидемпинговая пошлина в отношении стальных креплений происхождением из КНР в размере 19,75%", – добавил Качка.

"По другим вопросам решений по существу не принимали", – уточнил торговый представитель.

Автор: 

Китай (2122) металургія (926) мито (792) метал (489) Качка Тарас (76)


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Ага, молодцы дебилята, во первых торговая война с торговым партнером ради Пинчука лично имеющего более дешевую рабочую силу и условия, во вторых пошлины на сырьевой товар чтобы здесь не развивалось ничего более технологического. Шах и мат экономисты.
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23.05.2020 14:05 Відповісти
Це перемога. Полимеры особенно радуют - в стране без сырья (нефти) для полимеров и с убогой экологией - нужно развивать грязный сырьевой продукт. Оно не хочет со мной должностью поменятся? Уверен что даже белая зарплата и условия лучше, не.говоря о допинге от Пинчука и ко.
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23.05.2020 14:11 Відповісти

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