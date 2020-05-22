Власти России увеличат госдолг из-за падения цен на нефть

В ближайшие два года Минфин России планирует покрывать недостающие ненефтегазовые доходы дополнительными заимствованиями.

Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

"Конечно, в текущем году мы увеличим объем заимствований по сравнению с параметрами бюджета, утвержденными в соответствии с правилами – у нас ожидается значимое недопоступление ненефтегазовых налогов, необходимо направить дополнительные ресурсы на антикризисные меры", – сказал российский министр.

"К осени также будем пересматривать наши среднесрочные параметры – в зависимости от развития эпидемиологической ситуации, адаптации экономики – будем уточнять и оценки поступления ненефтегазовых доходов на новую бюджетную трехлетку. Можно будет подумать над тем, чтобы частично – временное снижение ненефтегазовых доходов покрыть за счет дополнительных заимствований в 2021 году", – добавил Силуанов.

Напомним, в начале марта Россия отказалась поддержать предложение организации стран-экспортеров нефти ОПЕК дополнительно сократить добычу из-за вспышки коронавируса, а также продлить действующее ограничение добычи после 1 апреля, что привело к обвалу мировых цен на нефть.

В итоге в апреле группа ОПЕК+, в которую входят страны ОПЕК, Россия и другие нефтедобывающие государства, все-таки договорилась снизить добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне с последующим восстановлением объемов добычи на протяжении двух лет.

С учетом пакта ОПЕК+, обязательств стран G20 и закупок нефти в резервы фактическое сокращение мировой добычи нефти составит около 19,5 млн баррелей в сутки.

В том числе Россия должна снизить производство нефти на 19% от уровня февраля 2020 года, или на 2 млн баррелей в сутки.