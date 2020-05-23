В Украине зафиксировано 20,5 тысяч случаев коронавируса

В Украине зафиксировано 20 тысяч 580 случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Об этом со ссылкой на пресс-службу МОЗ сообщает БизнесЦензор.

"По состоянию на 9:00 23 мая в Украине 20580 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 605 летальных, 6929 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 432 новых случая", - сообщает министерство.

По состоянию на утро 23 мая поступило 1050 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 51 тысяча 686 сообщений о подозрении на COVID-19.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 853 случая;

Волынская область - 759 случаев;

Днепропетровская область - 865 случаев;

Донецкая область - 143 случая;

Житомирская область - 618 случаев;

Закарпатская область - 1042 случая;

Запорожская область - 403 случая;

Ивано-Франковская область - 1274 случая;

Кировоградская область - 466 случаев;

Киев - 2569 случаев;

Киевская область - 1375 случаев;

Львовская область - 1285 случаев;

Луганская область - 43 случая;

Николаевская область - 280 случаев;

Одесская область - 821 случай;

Полтавская область - 266 случаев;

Ровенская область - 1368 случаев;

Сумская область - 166 случаев;

Тернопольская область - 1108 случаев;

Харьковская область - 892 случая;

Херсонская область - 177 случаев;

Хмельницкая область - 329 случаев;

Черновицкая область - 2964 случая;

Черкасская область - 387 случаев;

Черниговская область - 127 случаев.