США внесли в черный список 33 китайские компании и организации

Министерство торговли США сообщило, что внесло в "черный список" 33 китайские компании и организации, которые, по мнению американских властей, имеют отношение к ущемлению прав мусульманского населения в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР или же угрожают национальной безопасности США.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Семь компаний и два учреждения были включены в список за "соучастие в нарушениях прав человека и злоупотреблениях, совершенных в ходе китайской кампании репрессий, массовых произвольных задержаний, принудительного труда и высокотехнологичного наблюдения за уйгурами" и представителями других нацменьшинств в Синьцзяне.

Еще более 20 компаний и ведомств Китая внесены в список за связь с китайскими военными, поскольку осуществляют торговые операции и в интересах армии КНР, говорится в заявлении американского минторга.

В нем отмечается, что для попавших в список юридических лиц вводятся ограничения на приобретение американских товаров, а также товаров, произведенных за рубежом с американским участием или по американским технологиям.

Зарубежные СМИ, сообщая о новом шаге Вашингтона, обращают внимание, что заявление министерства о санкциях совпало с рассмотрением на проходящей в Пекине сессии ВСНП проекта закона о "механизме правоприменения для обеспечения национальной безопасности" в Гонконге.

Власти США осуждают намерение Пекина принять новый закон о национальной безопасности для Гонконга, считая эту инициативу серьезнейшим ударом по автономии этого специального административного района, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Решение обойти надежно отработанные законодательные процессы в Гонконге и проигнорировать волю его жителей станет предвестником конца высокой степени автономии, которую Пекин обещал Гонконгу по Объединенной китайско-британской декларации по вопросу передачи Гонконга, заверенной ООН", - говорится в заявлении Помпео.

Он отметил: "Любое решение, ущемляющее автономию и свободы Гонконга, гарантированные по Объединённой китайско-британской декларации по вопросу передачи Гонконга и по Основному закону (Гонконга), неизбежно повлияют на наше отношение к принципу "одна страна, две системы" и к статусу этой территории".