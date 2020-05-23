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Миграционная служба ослабляет карантин с 25 мая

Миграционная служба ослабляет карантин с 25 мая

Государственная миграционная служба (ГМС) Украины согласно решению правительства с 25 мая ослабляет ограничения, установленные в связи с введением в Украине карантина, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

В частности, сообщается, что подавляющее большинство территориальных подразделений ГМС будут работать по обычному графику работы (кроме подразделений Киева и Киевской области, подразделений в Волынской, Закарпатской, Ровенской и Черновицкой областях), сняты ограничения относительно порядка предоставления административных услуг - граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства смогут получить любую услугу, предоставляемую ГМС (кроме указанных областей), восстанавливается работа сервиса "Электронная очередь" (кроме указанных областей).

В то же время, Миграционная служба призвала во время посещения подразделений следовать рекомендациям Министерства здравоохранения Украины относительно уменьшения влияния и передачи вирусной инфекции.

МВС (528) Держміграція (56)


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