Миграционная служба ослабляет карантин с 25 мая

Государственная миграционная служба (ГМС) Украины согласно решению правительства с 25 мая ослабляет ограничения, установленные в связи с введением в Украине карантина, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

В частности, сообщается, что подавляющее большинство территориальных подразделений ГМС будут работать по обычному графику работы (кроме подразделений Киева и Киевской области, подразделений в Волынской, Закарпатской, Ровенской и Черновицкой областях), сняты ограничения относительно порядка предоставления административных услуг - граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства смогут получить любую услугу, предоставляемую ГМС (кроме указанных областей), восстанавливается работа сервиса "Электронная очередь" (кроме указанных областей).

В то же время, Миграционная служба призвала во время посещения подразделений следовать рекомендациям Министерства здравоохранения Украины относительно уменьшения влияния и передачи вирусной инфекции.