Wizz Air официально продлил отмену рейсов в Украину до середины июня

Лоукост Wizz Air продлил отмены рейсов по всем украинским маршрутам до 15 июня в связи с решением правительства страны.

Об этом говорится в сообщении лоукоста, передает БизнесЦензор со ссылкой на.avianews.com.

Авиакомпания заявила, что возместит средства по билетам в виде кредита на Wizz-счет в размере 120% от стоимости бронирования.

Он будет действителен в течение 24 месяцев с момента зачисления для оплаты новых билетов и услуг авиакомпании при условии, что в бронировании присутствует владелец счета.

Также Wizz Air задекларировал возможность запроса возврата денег за билеты на отмененные рейсы, однако данная процедура займет больше времени.

Правительство Украины 20 мая приняло постановление №392, в котором разрешило с 15 июня полеты самолетов с пассажирами в регионах в благоприятной эпидемиологической ситуацией.

Однако в информационном сообщении правительства приводится иная трактовка документа со ссылкой на слова премьер-министра Дениса Шмыгаля. Там говорится, что вопрос восстановления регулярных авиаперевозок и открытия аэропортов будет рассматриваться после 15 июня, когда страны-партнеры начнут открывать свои границы.

"Пока аэропорты наших стран-партнеров закрыты. Мы ведем диалог с авиаперевозчиками, и пока есть общая позиция, что, скорее всего, 15 июня нет смысла открывать работу аэропортов", - сказал премьер-министр.

На фоне этого Антимонопольный комитет Украины выпустил официальное предупреждение авиакомпаниям, в котором рекомендовал воздержаться от распространения неполной информации о продаже билетов на рейсы после 23 мая. Свою позицию регулятор объяснил тем, что карантинные ограничения на осуществление регулярных рейсов между Украиной и другими странами могут быть продлены на неопределенный срок.