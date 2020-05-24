Австрия запретила регулярные рейсы из Беларуси

Австрия запретила с 23 мая регулярные рейсы из Беларуси на основании закона об эпидемиологических заболеваниях от 1950 года.

Об этом говорится в сообщении летному составу NOTAM для полетного региона Вены, передает БизнесЦензор со ссылкой на avianews.com.

Из-за этого "Белавиа" не сможет выполнять полеты на линии Минск-Вена, открытые 25 апреля. Ограничения действуют до 14 июня, однако могут быть продлены.

Из обновленного списка стран, полеты откуда запрещены, исключена Швейцария, но все так же значатся Украина, Россия, Китай, Иран, Италия, Франция, Испания, Великобритания, Нидерланды.

Исключения сделаны для эвакуационных и медицинских рейсов, а также самолетов, перевозящих грузы, сезонных сельскохозяйственных работников или медицинский персонал.

17 мая о запрете полетов "Белавиа" из-за высокого риска инфицирования COVID-19 заявила Эстония. Ограничение на выполнение рейсов из Беларуси введены с 24 мая до 7 июня с возможностью дальнейшего пересмотра.

На фоне ограничения всех регулярных рейсов из Украины аэропорт Минска и рейсы "Белавиа" оставались фактически единственным вариантом для украинцев добраться в некоторые страны Европы из Украины и в обратном направлении. Беларусь не ограничивала транзитное движение через свою территорию для граждан Украины, что позволяло им пользоваться рейсами в аэропорту Минска.