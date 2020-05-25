В Швеции запустили первую сеть 5G

Первая общественная сеть 5G заработала в столице Швеции, сообщил в воскресенье телеканал SVT Nyheter.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Зона покрытия мобильной связи последнего поколения появилась в Стокгольме и принадлежит оператору Tele2. В конце июня сеть должна заработать в Гётеборге и Мальмё.

В понедельник оператор Telia вместе с компанией Ericsson объявят о своей сети 5G. Они утверждают, что уже 24 апреля запустили 10 точек связи в Стокгольме.

Большинство пользователей мобильной связи не могут пользоваться преимуществами сети 5G, потому что в открытой продаже почти нет смартфонов, которые поддерживали бы этот стандарт.

Сейчас в Европе распространены сети 3G и 4G. Они заработали десять лет назад и раньше. Сеть 5G позволяет работать на мобильных устройствах с невиданной до этого скоростью и обеспечивать услуги, доступные только в стационарных сетях. Она открывает перспективы для работы большого количества мобильных устройств, умных домов, автомобилей и других новшеств.