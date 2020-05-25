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В Украине зафиксировано 21 245 случаев коронавируса

В Украине зафиксировано 21 245 случаев коронавируса

В Украине зафиксировано 21 тысячу 245 случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения.

Об этом со ссылкой на пресс-службу МОЗ сообщает БизнесЦензор.

"По состоянию на 9:00 25 мая в Украине 21245 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 623 летальных, 7234 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 259 новых случаев", - сообщает МОЗ.

По состоянию на утро 25 мая поступило 477 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 53 тысячи 11 сообщений о подозрении на COVID-19.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 892 случая;
  • Волынская область - 783 случая;
  • Днепропетровская область - 875 случаев;
  • Донецкая область - 148 случаев;
  • Житомирская область - 641 случай;
  • Закарпатская область - 1082 случая;
  • Запорожская область - 415 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 1281 случай;
  • Кировоградская область - 478 случаев;
  • Киев - 2652 случая;
  • Киевская область - 1437 случаев;
  • Львовская область - 1360 случаев;
  • Луганская область - 43 случая;
  • Николаевская область - 281 случай;
  • Одесская область - 832 случая;
  • Полтавская область - 266 случаев;
  • Ровенская область - 1434 случая;
  • Сумская область - 166 случаев;
  • Тернопольская область - 1121 случай;
  • Харьковская область - 912 случаев;
  • Херсонская область - 177 случаев;
  • Хмельницкая область - 364 случая;
  • Черновицкая область - 3083 случая;
  • Черкасская область - 391 случай;
  • Черниговская область - 131 случай.

Кабинет министр продлил карантинные ограничения до 22 июня, установив так называемый "адаптивный карантин" и предоставив местным властям смягчать ограничения при благоприятной эпидемиологической ситуации.

Ослабление противоэпидемических мероприятий возможно на территории регионов, которые одновременно отвечают трем признакам: общее количество новых случаев COVID-19 за последние семь дней на 100 тыс. населения составляет менее 12 человек, загруженность коек для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 составляет менее 50%, а среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА составляет более 12 на 100 тыс. населения за неделю.

По данным Минздрава, исходя из установленных постановлением критериев, к выходу из карантина не готовы Киев, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ривненская, Хмельницкая и Черновицкая области.

карантин (2077) COVID-19 (1689) коронавірус (3210)


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