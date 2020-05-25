Министерство энергетики будет разделено, – Шмыгаль
Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины будет разделено на два профильных ведомства, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
"Разделение министерства и создание должности профильного министра экологии - это в повестке дня", - сказал Шмыгаль.
"Для меня было странным, когда я попал на первые заседания Кабинета министров, когда министр энергетики сначала докладывал о положении дел в атомной энергетике, затем - угольная отрасль, а потом - о краснокнижных растениях и вылове мотыля. С тех пор я стал сторонником того, что экологией должен заниматься профессиональный эколог, которому это близко и который этим живет", - заявил Шмыгаль.
Как сообщалось, в августе 2019 года Верховная Рада поддержала кандидатуры на должности членов нового Кабинета министров Украины. Этим решением был назначен министр энергетики и защиты окружающей среды Украины. До этого в правительстве было два отдельных министерства: Минэнергетики и Минэкологии.
14 мая Комитет по вопросам экологической политики и природопользования принял решение о необходимости разделения Министерства энергетики и защиты окружающей среды на два министерства и внесет соответствующие рекомендации правительству.
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А ещё можно вспомнить, как он с Банковой переезжать собирался . . . и остался там.
Тот случай, когда создаются пустые телодвижения, чтобы показать активную работу. Критиковал, что всё не так организовано, что всё менять надо, а в результате пришёл к тем самым формам работы, которые уже были отлажены раньше. Получается, что критика-то пустоватая была по многим направлениям, только время и усилия потрачены зря . . .
Как говорил Робин Вильямс в фильме "Человек года" :
- Шут должен смеяться с короля, а не сам становиться королём.
Тепер - розділ.
Можете все об'єднати в одне або, навпаки зробити 100 мінстерств - справу робіть: добробут, безпека народу.
количество депутатов не уменьшилось
вот. с чего было надо начать
у. нас наоборот создают разные службы,комитеты,
от которых ноль пользы
приходят гранты с зарубежья
60% их оседает на содержание грантоедов
не лучше их использовать прямо
по предназначению