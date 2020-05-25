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Министерство энергетики будет разделено, – Шмыгаль

Министерство энергетики будет разделено, – Шмыгаль

Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины будет разделено на два профильных ведомства, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Разделение министерства и создание должности профильного министра экологии - это в повестке дня", - сказал Шмыгаль.

"Для меня было странным, когда я попал на первые заседания Кабинета министров, когда министр энергетики сначала докладывал о положении дел в атомной энергетике, затем - угольная отрасль, а потом - о краснокнижных растениях и вылове мотыля. С тех пор я стал сторонником того, что экологией должен заниматься профессиональный эколог, которому это близко и который этим живет", - заявил Шмыгаль.

Как сообщалось, в августе 2019 года Верховная Рада поддержала кандидатуры на должности членов нового Кабинета министров Украины. Этим решением был назначен министр энергетики и защиты окружающей среды Украины. До этого в правительстве было два отдельных министерства: Минэнергетики и Минэкологии.

14 мая Комитет по вопросам экологической политики и природопользования принял решение о необходимости разделения Министерства энергетики и защиты окружающей среды на два министерства и внесет соответствующие рекомендации правительству.

Міненерговугілля (750) Шмигаль Денис (1485) Мінекоенерго (58)


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По приходу Зеленского министерства сливали. Старые находятся до сих пор в стадии ликвидации. В так называемых "новых"- еще не у всех есть положения об их работе,утвержденных Кабмином. Теперь и "новые"будут ликвидировать. В этом-весь управленческий талант Зе!
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25.05.2020 10:45 Відповісти
И ведь Зеленский не собирается извиняться, что зря потратил кучу денег налогоплательщиков на административный хаос (туда-сюда объединять-разъединять).

А ещё можно вспомнить, как он с Банковой переезжать собирался . . . и остался там.

Тот случай, когда создаются пустые телодвижения, чтобы показать активную работу. Критиковал, что всё не так организовано, что всё менять надо, а в результате пришёл к тем самым формам работы, которые уже были отлажены раньше. Получается, что критика-то пустоватая была по многим направлениям, только время и усилия потрачены зря . . .

Как говорил Робин Вильямс в фильме "Человек года" :
- Шут должен смеяться с короля, а не сам становиться королём.
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25.05.2020 14:54 Відповісти
Совмещение нескольких функций в одном министерстве- ярчайший идиотизм!
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25.05.2020 11:16 Відповісти
А чого пан Шмигал не заклопотаний фактом вiдсутностi мiнiстерства промисловостi? Хто йому доповiдаэ про стан справ в промисловостi? Раз нiхто не доповiдаэ ,то проблем в промисловостi немаэ? Зе-команда невже не розумiэ,що без промисловостi Украiна немаэ майбутнього? Таке враження,що вони мало в чому розумiють,в тому числi, i в стану справ в промисловостi.Пан Шмигаль,мабудь ,добрий учень Сталiна,який стверджував,що "якщо немаэ людини,то немаэ проблеми".По-шмигалю "немаэ мiн-ва промисловостi,немаэ проблем в промисловостi".Буде нове мiн-во екологii,з'явиться новий Злочевский.А чому обов'язково треба створювати мiн-во екологii,якщо можна створити,наприклад,державний комiтет чи держслужбу екологii?
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25.05.2020 13:07 Відповісти
скажу за себе, що не розумів навіщо треба було об'єднувати...Найкраща та логічна версія плягало в тому, що так розвиток енергетики буде йти з поступом в енергетиці (ВДЕ) та розвитком атомної галузі та конкретними кроками на захист довкілля (зменьшення викидів, ******* єгерська служба, нові природоохоронні зони, озеленення де воно потрібне).
Тепер - розділ.

Можете все об'єднати в одне або, навпаки зробити 100 мінстерств - справу робіть: добробут, безпека народу.
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25.05.2020 13:48 Відповісти
украинцев в стране стало на 10 млн меньше
количество депутатов не уменьшилось
вот. с чего было надо начать
у. нас наоборот создают разные службы,комитеты,
от которых ноль пользы
приходят гранты с зарубежья
60% их оседает на содержание грантоедов
не лучше их использовать прямо
по предназначению
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25.05.2020 14:09 Відповісти
Браво. Лед тронулся господа присяжные заседатели. Возвращаемся к здравому смыслу, и это радует. Вопрос стоит в выживании всех жителей Украины ( с 200 метровыми скважинами и без них). Если срочно не предпринять меры по спасению остатков грунтовых вод от загрязнения пестицидами(раундапом ,тиаклопридом и пр) ,то через пару лет в Украине не останется источников чистой питьевой воды. За последние 6 лет ядовитыми стоками с полей ,противозаконно(ст13,14,16 Конституции Украины) культивирующих ГМО отраву(сою,пшеницу,кукурузу,ячмень,рапс и пр) отравлено Каховское ВДХРН,и еще 2400 водоемов,а территория вокруг них превращена в зону экологического бедствия. Вопрос "рынка земли" должен иметь четкий экологический аспект ее использования,исключая нанесение титанического вреда окружающей среде,как это происходит сейчас повсеместно. Массово гибнет все живое-насекомые, пчелы,шмели,птицы,рыба,вся живность водоемов и рек, и надо срочно принимать меры,пока еще есть что спасать. Всем добра.
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25.05.2020 14:12 Відповісти

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