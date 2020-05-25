Шмыгаль анонсировал появление отдельного аграрного министерства

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что в Украине может появиться отдельное аграрное министерство, а также усилен промышленный блок.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Есть несколько идей. Первое - это возможность выделения из Министерства экономики аграрного направления в отдельное министерство. Это существует на уровне идеи, мы над этим работаем совместно с министром экономики, совместно с вице-премьерами, - сказала Шмыгаль.

Кроме того, премьер отметил, что будет осуществлено усиление промышленного блока. "Каким образом это делать, пока дискутируется - создавать отдельную должность вице-премьера, назначить сильного заместителя в Министерстве экономики или, возможно, создавать Министерство промышленной политики и государственного оборонного заказа. Идет дискуссия, мы ищем формулы, людей и лучший формат реализации", - добавил он.

Шмыгаль подчеркнул, что данные решения необходимо принимать как можно скорее е из-за острой необходимости.