Хозяйственный суд Киева признал заключенными между Киевсоветом и ООО "Янтра" договоры о возобновлении аренды земельных участков площадью 0,33 га и 0,49 га по ул. Мичурина, 56 в Печерском районе г. Киева.

Об этом со ссылкой на Наші гроші сообщает БизнесЦензор.

Договор аренды участка площадью 0,33 га возобновлен на три года, а участка площадью 0,49 га - на пять лет. Договоры признаны заключенными с момента вступления в силу указанными судебными решениями.

Владельцем ООО "Янтра" является Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "ВИК" Игоря Кононенко. В 2010 году Кононенко был депутатом Киевсовета от Блока Черновецкого. Во времена Порошенко он был первым зампредседателя фракции БПП в Веровний Раде. При Зеленском он уехал за границу "на соревнования по теннису" и в публичной политике участия пока не берет. Руководителем ООО "Янтра" является Валерий Тригубенко.

В 2010 году Киевсовет принял решение о передаче ООО "Янтра" в аренду для строительства офисно-торгово-развлекательного комплекса с паркингами два участка по ул. Мичурина, 56. В частности, 0,33 га на 3 года, и 0,54 га - на 5 лет. При заключении договора аренды размер второго участка был снижен с 0,54 га до 0,49 га.

В 2010 году Киевсовет отклонил протест заместителя прокурора города Киева об отмене передачи в аренду "Янтра" участков по улице Мичурина, 56. Прокуратура подчеркивала, что поскольку весь участок расположен либо в зоне зеленых насаждений общего пользования, либо на территории улиц и дорог, то строительство на ней торгово-офисного и развлекательного центра противоречит законодательству. В частности, прокуратура указывала, что часть участка площадью 0,13 га находится в пользовании Национального ботанического сада им. Н. Н. Гришко.

После отказа Киевсовета прокуратура пошла в суд, и выиграла в первых двух инстанциях (они отменили решение о передаче участков "Янтра"), однако Высший админсуд в 2011 году эти решения отменил и в удовлетворении иска прокуратуре отказал. Отменить решение ВАСУ в Верховном Суде в 2012 года прокуратуре не удалось.

На сегодня известно, что "Янтра" начала процедуру строительства, в частности, получила градостроительные условия и ограничения застройки участка, а также в феврале 2016 года предоставила в столичную Госархстройинспекцию уведомление о начале выполнения подготовительных работ, и в дальнейшем изменении данных в нем.