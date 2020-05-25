Жители Житомирской области задолжали за газ 486 миллионов

По состоянию на 1 мая 2020 клиенты ООО "Житомиргаз Сбыт" задолжали за газ 486 млн грн.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Житомиргаз Сбыта" сообщает БизнесЦензор.

"Сейчас при снижении цены газа и уменьшении расходов на голубое топливо после отопительного периода есть возможность погасить задолженность. Для этого удобно использовать онлайн-сервисы "Житомиргаз Сбыта", которые помогают платить за газ дистанционно", - сообщает компания.

Всего задолжали за газ 272 тыс клиентов ООО "Житомиргаз Сбыта". Из них почти 33 тысяч потребителей имеют долг от 1 тысячи до 5 тысяч гривен, а 1353 неплательщиков накопили долги на сумму более 10 тысяч грн.

"Во время карантина компания не начисляет пеню за несвоевременную оплату услуг газоснабжения. Мы понимаем, в какой сложной ситуации оказались наши потребители. Однако хотим отметить, что карантин закончится, а долги - останутся. Поэтому призываем платить за использованный газ, чтобы накопленные долги не привели к отключению газоснабжения в будущем", - говорит директор ООО "Житомиргаз Сбыт" Елена Благодарская.

Оплатить газ дистанционно, не выходя из дома, клиенты ООО "Житомиргаз Сбыт" могут с помощью онлайн-сервисов: мобильных приложений 104 Mobile (для Android) и 104 Mobile Light (для iOS), чат-бота 7104ua в Viber и в Личном кабинете на сайте 104.ua.

Для удобства клиентов "Житомиргаз Сбыта" введена экспресс-регистрация Личного кабинета, которым уже пользуются почти 120 тыс. потребителей газа Житомищины. Чтобы пройти экспресс-регистрацию, достаточно позвонить со смартфона в контакт-центр по телефону 067-33-38-104 и сообщить оператору номер лицевого счета и последнюю сумму оплаты или номер счетчика.

Операторы сами зарегистрируют кабинет, а потребитель в СМС получит логин и пароль к нему, а также ссылки, по которым нужно перейти для активации профиля.