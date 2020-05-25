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Шмыгаль допускает введение накопительной пенсионной системы до 2021 года

Шмыгаль допускает введение накопительной пенсионной системы до 2021 года

Премьер-министр Денис Шмыгаль допускает введение накопительного уровня пенсионный системы до 2021 года.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Для нас это неизбежность - двигаться к пенсионной системе с накопительными фондами… Мы сейчас готовим законопроекты. Не хочу показаться слишком оптимистом, но до 1 января 2021 года это вполне реально ввести", - сказал Шмыгаль.

По мнению Шмыгаля, накопительная система - это единственный путь для будущих пенсионеров получать достойную пенсию, а для бизнеса - сохранить адекватную нагрузку.

Премьер отметил, что на сегодня отработана идея и концепция такого реформирования пенсионной системы.

"Обсуждается следующий вариант: 2% от нынешнего ЕСВ выделяем в накопления, не увеличивая нагрузки ни для фирмы, ни для человека; еще 2% берем по НДФЛ. Эти 4% позволяют в сегодняшних ценах при выходе на пенсию получить 1 млн грн", - заявил Шмыгаль.

Премьер также сообщил, что будет три варианта забрать деньги. В частности, первый - при достижении пенсионного возраста получи всю сумму и делай, что хочешь, второй - рассрочка выплат на 5-10 лет, третий - пожизненное содержание.

"Это получается некий пенсионный депозит, где часть обеспечивает государство, вторую часть может докладывать сам человек", - добавил Шмыгаль.

Как сообщалось, Министерство социальной политики разработало законопроект о введении накопительной профессиональной пенсионной системы (НППС) для отдельных категорий работников в возрасте до 35 лет, имеющих право на льготное пенсионное обеспечение, и оценивает объем накоплений по ней в 15,6 млрд грн в первые пять лет от более чем 135 тыс. человек.

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Та системо что сейчас это не пенсионный фонд, а налог который разворовывается. Обычный пенс, если работала бы система как в США выходил бы на пенсию со 100 000 долларов передаваемых в наследство, но тупому нароту непонятно шо оно такое и как должно работать. Моя пенсия будет в долларах и она растет 7-10% в год, выйду с +-200к, из них своих 50-70к остальное проценты, а глубинный наріт настолько богат что можете себе позволить жить на пенсию в 45$. Бедный потому что дурной, но не наоборот, знания сейчас бесплатны.
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25.05.2020 11:41 Відповісти
Примерно на таких % но с увеличением я и вводил бы систему, но дьявол в деталях. Я не хочу чтобы ктото управлял моими отчислениями, еще и в гривнах еще и в Украине, я себе обеспечиваю прирост в долларах выше чем по депозиту в 9 (!) раз. Будет в гривнях то оно обесценится.
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25.05.2020 11:47 Відповісти

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