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Новини Коронавірус і карантин
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Киевская область смягчает карантин с 26 мая

Киевская область смягчает карантин с 26 мая

В Киевской области со вторника, 26 мая, будет смягчен карантин: начнет работу транспорт, откроются детские садики, сообщил и.о. главы Киевской областной государственной администрации (ОГА) Василий Володин

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Сообщаю решение (комиссии): с завтрашнего дня, 26 мая, в Киевской области карантин смягчен. Это означает: разрешены, но при контроле, регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автотранспортом", - сказал Володин в ходе онлайн-брифинга в понедельник.

"Также могут работать и детские садики, гостиницы", - добавил он.

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