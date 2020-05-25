1 181 0
Киевская область смягчает карантин с 26 мая
В Киевской области со вторника, 26 мая, будет смягчен карантин: начнет работу транспорт, откроются детские садики, сообщил и.о. главы Киевской областной государственной администрации (ОГА) Василий Володин
Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
"Сообщаю решение (комиссии): с завтрашнего дня, 26 мая, в Киевской области карантин смягчен. Это означает: разрешены, но при контроле, регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автотранспортом", - сказал Володин в ходе онлайн-брифинга в понедельник.
"Также могут работать и детские садики, гостиницы", - добавил он.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль