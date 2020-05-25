БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
1 485 4

"Нафтогаз" снизит цены на газ для промышленности еще на 21%

НАК "Нафтогаз Украины" в июне 2020 года снизит цену на природный газ для промышленных потребителей на 21%, по сравнению с текущей ценой, – до 3 255,6 тыс. грн за тысячу кубометров (с НДС).

Об этом свидетельствует прейскурант на сайте "Нафтогаза", передает БизнесЦензор.

Указанная цена актуальна для потребителей, закупающих газ по предоплате в объеме более 50 тыс. куб. м в месяц при условии отсутствия долгов перед компанией и для 100%-х "дочек" НАК.

Для других покупателей цена в следующем месяце уменьшится на 19% (на 896,4 грн) – до 3 818,4 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).

Как сообщалось, "Нафтогаз Украины" в мае снизил цены на природный газ, отпускаемый промышленным потребителям и других субъектов хозяйственной деятельности на 14,8-15,9%.

Напомним, в Украине с 1 октября 2015 года отменено государственное регулирование цен на газ для всех категорий потребителей, кроме населения и ТКЭ для нужд населения. С этого времени "Нафтогаз" поставляет газ промпотребителям, бюджетным организациям и другим субъектам хозяйствования на рыночных условиях.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

газ (7924) Нафтогаз (3310) Тарифи на газ (713)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Конечно это хорошо,и понятно что "харчующиеся" на халявном газе АО,ООО и пр "Рога с копытами" сопротивлялись этому вполне рыночному "снижению"..Хотя шаги предпринимаемые в правильном направлении и очень скромные,но сделанные в правильном направлении.. Снижать цены надо в разы(3-5 раз,в привязке к мировым ценам на нефть),если у нас "рыночная экономика" и цель-развитие государства. Так декларировалось в 1991г и закреплено в 1996г в Конституции Украины -цель "демократии" -в этом,развитие среднего и малого бизнеса,основы экономики в развитых странах - США,ЕС и пр. и разных свобод.А без энергетического сектора никакого развития экономики не может быть в принципе. А 2х летний опыт жизни по "рознично-рыночным" законам 2018г показал провальную роль "регуляции" балансов "эффективными частными собственниками",там где гос.регулирование (до 2018г) успешно обеспечивало функционирование и развитие отрасли и всего ТЭК. Всем добра.
показати весь коментар
25.05.2020 13:51 Відповісти
P.S Голубому топливу пророчат судьбу фьючерсов на нефть марки WTI.Цены на природный газ в Европе с поставкой в короткие сроки могут опуститься до минусовых значений.////////////////////////////////////////////////////////////\\ А наши "эффективные частные менеджеры" до сих пор продают украинский бесплатный природный государственный(ст13) газ,текущий по государственным трубам по 3948 грн за 1000 м .куб. на лохобиржах Это как? Где здесь "регулирующая роль рынка",о которой надрывается каждый утюг уже 30 лет? Это на импортный газ цена минусовая,а за наш газ многочисленные паразитические прокладки АО,ООО и пр "Рога с копытами",введенные антиконституционным путем(ст13) в 2018г для "розничной регуляции" - вообще должны доплачивать населению и промышленности- строго по законам рынка. А они (АО,ООО)грабили с наглыми рожами всех нас и бюджет ,завышая в 8 раз цену на газ,невзирая на требования многочисленных экспертов и ЮВТ снизить цену до экономически обоснованной.Где здесь роль НКРЕКП и еще кучи "антикоррупционных" структур "харчующихся" на бюджете и возвращающих аж 14 тыс грн.за 3 месяца 2020г ,при этом тратя по 700 млн.грн на свое содержание? Это как может быть,при рыночных отношениях и дырявом бюджете, надо избавляться от неэффективного балласта и экономить эти средства,раз у нас больше нет "коррупции"..Всем добра.
показати весь коментар
25.05.2020 15:56 Відповісти
для людей с проблемой развития газ всегда будет бесплатным как и все остальное, он наверное с помощью святого духа попадает к таким людям в камфорку.... зато любят говорить про европу, где средняя конечная цена в пределах 15-20грн за куб.
показати весь коментар
25.05.2020 19:08 Відповісти
Согласен. Для людей "с проблемой развития" осознать практически невозможно что розничная цена на газ,бензин и т.п при "рыночных отношениях " должна соответствовать колебаниям мировых цен.Если это не так,то у нас не "рынок" а вонючий базар". А если цена на газ в ЕС 15-20 грн.за куб-то в этом виновны уже паразиты "харчующиеся" на европейцах.Я пишу о наших . Если цена газа сейчас 20$ за 1000 куб.м-а это 560 грн,то сам посчитай норму прибыли,если они 1 куб "покупают" за 0.6 грн,а продают населению за 15 - 20 грн. Получается 400% норма прибыли,т.е их АО,ООО и пр "Рога с копытами" дурят европейцев в 4 раза и наши тоже дурят в 4 раза и больше. (2.3 грн м.куб)-договорняк? . А газ собственной добычи должен стоить еще дешевле,потому что он бесплатный и оплачивать надо только его транспортировку и обслуживание ГТС(услуги обл.газов-платежка №2)+ налоги в бюджет. Цена 1000 грн за куб. обеспечивает 200% норму прибыли, со всеми наценками-оптимальная.- я об этом.
показати весь коментар
26.05.2020 00:34 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 