"Нафтогаз" снизит цены на газ для промышленности еще на 21%

НАК "Нафтогаз Украины" в июне 2020 года снизит цену на природный газ для промышленных потребителей на 21%, по сравнению с текущей ценой, – до 3 255,6 тыс. грн за тысячу кубометров (с НДС).

Об этом свидетельствует прейскурант на сайте "Нафтогаза", передает БизнесЦензор.

Указанная цена актуальна для потребителей, закупающих газ по предоплате в объеме более 50 тыс. куб. м в месяц при условии отсутствия долгов перед компанией и для 100%-х "дочек" НАК.

Для других покупателей цена в следующем месяце уменьшится на 19% (на 896,4 грн) – до 3 818,4 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).

Как сообщалось, "Нафтогаз Украины" в мае снизил цены на природный газ, отпускаемый промышленным потребителям и других субъектов хозяйственной деятельности на 14,8-15,9%.

Напомним, в Украине с 1 октября 2015 года отменено государственное регулирование цен на газ для всех категорий потребителей, кроме населения и ТКЭ для нужд населения. С этого времени "Нафтогаз" поставляет газ промпотребителям, бюджетным организациям и другим субъектам хозяйствования на рыночных условиях.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.