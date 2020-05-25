Госпредприятие Минздрава начнет закупки лекарств до конца недели, – Степанов

Министерство здравоохранения к концу недели завершит бюрократические процедуры, после чего ГП "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) сможет начать процедуры закупок лекарственных средств, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Что касается закупок: вначале определяется перечень лекарственных средств, которые необходимо закупить, собрав заявки по регионам по количеству и необходимости закупок. К сожалению, до 30 марта эти заявки относительно потребности в 2020 году не собирались. После сбора заявок было принято решение правительства, которым утвердили перечень лексредств. Кроме этого, есть еще некоторые бюрократические процедуры, которые необходимы и установлены законодательством. Все они - на стадии завершения, на этой неделе будут пройдены, и ГП "МЗУ" начнет все тендерные процедуры", - сказал министр.

"Что касается обеспеченности в 2020 году лексредствами наших пациентов, то все они обеспечены. Сейчас мы получаем поставки за средства 2018 и 2019 гг., которые сразу распределяются в регионы. По лексредствам, которых осенью будет недостаточно, есть договоренность о поставках с международными партнерами. Относительно закупок за средства 2020 года – часть лексредств мы получим в 2020-м, часть в 2021 году", - добавил Степанов.