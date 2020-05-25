Цены на газ в Европе могут уйти в отрицательные значения, – Reuters

Цены на природный газ в Европе по краткосрочным поставкам могут упасть до нуля и уйти в минус, считают трейдеры.

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает БизнесЦензор.

Если это произойдет, то продавцам газ придется платить покупателям, чтобы они забрали топливо.

"Если предложение будет оставаться таким высоким, пока не заполнятся хранилища, в какой-то момент мы можем увидеть отрицательные значения, поскольку сейчас нет признаков облегчения в плане спроса", — сказал один из трейдеров.

Reuters приводит в качестве аналогии ситуацию с американской нефтью WTI. В ходе торгов 20 апреля фьючерсы нефти рухнули до отрицательных значений. В ходе торгов ее стоимость достигала минус $40,32 за баррель, что стало абсолютным историческим минимумом. На следующий день котировки снова вышли в плюс.

Голландские и британские цены на газ упали из-за слабого спроса на фоне карантина и значительного производства возобновляемых источников энергии, что усугубляет и без того переполненный рынок с небольшим объемом свободного места для хранения.

"Когда это произойдет, сегодня или на следующей неделе, сказать сложно. В эти выходные у нас очень низкий спрос и сильное предложение, поэтому цены на выходных могут приблизиться к отрицательным", - добавил трейдер.