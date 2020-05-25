80 страховых компаний не зарегистрировались для подачи отчетности в Нацбанк

Национальный банк Украины, проанализировав отчетность небанковских финансовых организаций, поданную в тестовом режиме с 1 марта 2020 года, выяснил, что 80 страховых компаний не зарегистрировались для тестовой подачи отчетности.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

В письме центробанка к страховым объединениям содержится просьба сообщить, являются ли эти компании их членами, осуществляют ли они деятельность, но по определенным причинам отказались от участия в подаче отчетности в Нацбанк.

Как сообщалось, НБУ с начала марта 2010 года начал тестирование процесса представления отчетности небанковскими финансовыми учреждениями (НФУ), регулирование и надзор по которым с 1 июля 2020 года перейдет к НБУ от Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, в пределах проекта "сплит".

Тестовое предоставление отчетности позволит НФУ адаптироваться к формату предоставления данных, который используется в НБУ. При этом перечень отчетных показателей будет оставаться неизменным до конца 2020 года.

Согласно сообщению, в течение тестового периода (до 1 июля 2020 года) специальный ресурс Нацбанка для предоставления отчетности portal.bank.gov.ua будет функционировать в режиме получения, проверки отчетности, предоставление протоколов ошибок. Тестовая отчетность будет подаваться за четвертый квартал 2019 года. Срок подачи тестовой отчетности не ограничен существующими нормативно-правовыми актами.

На сайте НБУ размещен реестр показателей тестовых файлов отчетности и основные требования к их формированию, в том числе: описание показателей и контролей к этим показателям, справочники для формирования показателей с перечнем метрик (измерений), описания параметров (возможных разрезов информации), неклассифицированные реквизиты показателей, xsd-схемы отчетных файлов, инструкции по формированию отчетности и по REST API (доступно по ссылке на веб-портале).

Постепенно будет происходить адаптация существующих форм отчетности в формат данных НБУ и размещения соответствующих реестров на сайте. Это позволит провести тестирование по всей совокупности отчетных показателей и наиболее эффективно начать представление отчетности небанковскими финансовыми компаниями в Национальный банк с 1 июля 2020 года.