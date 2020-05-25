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Экс-советник министра спорта Кучер претендует на должность заместителя Степанова

Экс-советник министра спорта Кучер претендует на должность заместителя Степанова

Экс-советник министра молодежи и спорта, сотрудник департамента молодежной политики Минмолодьспорта Украины Ярослав Кучер подал декларацию кандидата на должность заместителя министра здравоохранения.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно декларации, Кучер владеет ООО "Кейтмери групп", совместно с супругой Катериной Кучер является совладельцем зарегистрированного в Польше ООО "Кулак групп".

Совместно с супругой он владеет земельным участком площадью 1200 кв. м в Вышгородском районе Киевской области.

Кроме того, в собственности Кучера - объекты незавершенного строительства: квартира площадью 120 кв.м. в Киеве и паркоместо. Его супруга владеет квартирой площадью 49 кв.м. в Киеве, а также объектом незавершенного строительства – паковочным местом.

У Кучера есть автомобиль BMW 320i 2017 г. в., его супруга – автомобилем Toyota RAV4 также 2017 г. в.

Каждый из супругов задекларировали часы Rolex (Кучер – мужские, супруга – женские).

МОЗ (1441) Степанов Максим (182)


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