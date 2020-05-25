Экс-советник министра спорта Кучер претендует на должность заместителя Степанова
Экс-советник министра молодежи и спорта, сотрудник департамента молодежной политики Минмолодьспорта Украины Ярослав Кучер подал декларацию кандидата на должность заместителя министра здравоохранения.
Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
Согласно декларации, Кучер владеет ООО "Кейтмери групп", совместно с супругой Катериной Кучер является совладельцем зарегистрированного в Польше ООО "Кулак групп".
Совместно с супругой он владеет земельным участком площадью 1200 кв. м в Вышгородском районе Киевской области.
Кроме того, в собственности Кучера - объекты незавершенного строительства: квартира площадью 120 кв.м. в Киеве и паркоместо. Его супруга владеет квартирой площадью 49 кв.м. в Киеве, а также объектом незавершенного строительства – паковочным местом.
У Кучера есть автомобиль BMW 320i 2017 г. в., его супруга – автомобилем Toyota RAV4 также 2017 г. в.
Каждый из супругов задекларировали часы Rolex (Кучер – мужские, супруга – женские).
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