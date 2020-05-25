"Приватбанк" снизил кредитные ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса

"Приватбанк" с 25 мая снизил базовые кредитные ставки по всем программам финансирования предпринимателей и малого бизнеса на 1-2 процентных пункта (п.п.) для облегчения предпринимателям восстановления после карантина.

Об этом говорится в сообщении банка, передает БизнесЦензор.

Антикризисные условия финансирования предпринимателей будут действовать до конца 2020 года.

Отмечается, что впервые за историю банка снижение кредитных ставок распространяется не только на новые, но и на все действующие кредитные соглашения с бизнес-клиентами. Новые условия финансирования внедряются автоматически, для кредитования по сниженным ставкам предпринимателям не нужно заполнять любые заявления или посещать отделение банка.

"Все наши клиенты малого и среднего бизнеса смогут получить финансирование по сниженным ставкам уже с 25 мая, а клиентам, которые уже пользуются кредитными программами банка, размер кредитной ставки будет перечислен в сторону уменьшения автоматически", – сообщил председатель правления "Приватбанка" Петр Крумханзл.

Снижение стоимости кредитных ресурсов коснется клиентов всех программ поддержки малого бизнеса, как инвестиционных кредитов, так и программ лизинга и финансирования оборотных средств, за исключением клиентов, которым проведены кредитные каникулы/реструктуризации долга, или которые имеют или будут иметь просроченную задолженность.

Согласно сообщению, кредитная ставка в рамках программы "КУБ" под залог снижена на 1 п.п. – до 17% годовых, для программы "КУБ" от 1 до 6 месяцев использования на 2 п.п. – до 1,4%, до года – на 0,2 п.п., до 1,2% с последующим повышением с января 2021 года до 1,6% и 1,4% соответственно.

Комиссия от суммы максимального долга по кредитным лимитам "Предпринимательский" и "Кредитный лимит на счет" до конца года снижена на 0,2 п.п. каждая с последующим восстановлением с 2021 года до 0,5%.

Помимо этого, на 1 п.п. снижены ставки по бизнес-ипотеке (до 15% годовых), по кредиту под залог депозита (до 13% годовых) и на инвестиционный кредит (до 15% годовых).

На кредитную линию "Агросезон" и на кредиты на покупку сельхозтехники по госпрограммам ставки были снижены на 1 п.п. – до 15% годовых.

На возобновляемую кредитную линию ставки снижены на 1 п.п. для 90 дней (до 15% годовых), для 180 дней (до 16% годовых) и для 270 дней (до 17% годовых).