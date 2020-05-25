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"Приватбанк" снизил кредитные ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса

"Приватбанк" с 25 мая снизил базовые кредитные ставки по всем программам финансирования предпринимателей и малого бизнеса на 1-2 процентных пункта (п.п.) для облегчения предпринимателям восстановления после карантина.

Об этом говорится в сообщении банка, передает БизнесЦензор.

Антикризисные условия финансирования предпринимателей будут действовать до конца 2020 года.

Отмечается, что впервые за историю банка снижение кредитных ставок распространяется не только на новые, но и на все действующие кредитные соглашения с бизнес-клиентами. Новые условия финансирования внедряются автоматически, для кредитования по сниженным ставкам предпринимателям не нужно заполнять любые заявления или посещать отделение банка.

"Все наши клиенты малого и среднего бизнеса смогут получить финансирование по сниженным ставкам уже с 25 мая, а клиентам, которые уже пользуются кредитными программами банка, размер кредитной ставки будет перечислен в сторону уменьшения автоматически", – сообщил председатель правления "Приватбанка" Петр Крумханзл.

Снижение стоимости кредитных ресурсов коснется клиентов всех программ поддержки малого бизнеса, как инвестиционных кредитов, так и программ лизинга и финансирования оборотных средств, за исключением клиентов, которым проведены кредитные каникулы/реструктуризации долга, или которые имеют или будут иметь просроченную задолженность.

Согласно сообщению, кредитная ставка в рамках программы "КУБ" под залог снижена на 1 п.п. – до 17% годовых, для программы "КУБ" от 1 до 6 месяцев использования на 2 п.п. – до 1,4%, до года – на 0,2 п.п., до 1,2% с последующим повышением с января 2021 года до 1,6% и 1,4% соответственно.

Комиссия от суммы максимального долга по кредитным лимитам "Предпринимательский" и "Кредитный лимит на счет" до конца года снижена на 0,2 п.п. каждая с последующим восстановлением с 2021 года до 0,5%.

Помимо этого, на 1 п.п. снижены ставки по бизнес-ипотеке (до 15% годовых), по кредиту под залог депозита (до 13% годовых) и на инвестиционный кредит (до 15% годовых).

На кредитную линию "Агросезон" и на кредиты на покупку сельхозтехники по госпрограммам ставки были снижены на 1 п.п. – до 15% годовых.

На возобновляемую кредитную линию ставки снижены на 1 п.п. для 90 дней (до 15% годовых), для 180 дней (до 16% годовых) и для 270 дней (до 17% годовых).

Автор: 

кредит (3280) малий бізнес (173) Приватбанк (1781)


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17% под залог и 15 под ипотеку. И ********* хотят запретить владеть фирмами в ЕС единственной возможностью както привлечб сюда денги под человеческие проценты. В это время форумная ******** занята в соседней ветке топлением и спамом темы о фактическом запрете малому бизнесу владеть фирмами в ес, а раскрыть этот ущербный закон для цензора неформат, такие "мелочи" пиплу не интересны, нужно дегустировать более важные темы.
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25.05.2020 15:40 Відповісти
Это хорошая новость, я как раз планирую расшириться открыть очередную мойку самообслуживания https://masterwash.com.ua/ в соседней области, как раз планирую оформить кредит на закупку нового оборудования. Меня слава богу не коснулся кризис по время карантина, так как свои машины все мыли все равно. Даже спада так такого не было, все ездили в основном на личном транспорте в этот период.
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28.06.2020 22:48 Відповісти

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