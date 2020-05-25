Суд разрешил сменить подконтрольное Коломойскому руководство "Центрэнерго"

Апелляционный суд отменил решение Окружного административного суда Киева, который запретил Фонду госимущества совершать действия, направленные на смену членов дирекции ПАО "Центрэнерго", в частности и.о. гендиректора компании Владимира Потапенко.

Как передает БизнесЦензор, об этом глава Фонда Дмитрий Сенниченко сообщил на своей странице в сети Facebook.

По словам главы ФГИ, принятию решения предшествовало анонимное сообщение о минировании здания суда и центрального офиса Фонда.

"Благодарен судьям Апелляционного суда, которые продолжили деятельность после необходимых противотеррористические мероприятий. Суд оперативно продолжил работу и принял долгожданное решение. Отменено постановление, которым было заблокировано назначение нового директора "Центрэнерго", – сообщил Сенниченко.

Глава ФГИ добавил, что Фонд также возобновит работу после проверки офиса правоохранителями.

"Со стороны Фонда сообщаю, что сотрудники Фонда также готовы продолжать бороться за защиту государственного имущества после аналогичных мероприятий правоохранителей", – добавил Сенниченко.

Как сообщалось, 4 марта Кабмин обнародовал распоряжение от 26 февраля, которым согласовал предложение Фонда госимущества о назначении экс-гендиректора компании "Технова" (Черниговская ТЭЦ) Корчинского и.о. генерального директора ПАО "Центрэнерго".

В тот же день Верховная Рада уволила премьер-министра Алексея Гончарука. Перед голосованием за это решение Гончарук назвал среди достижений правительства под своим руководством борьбу с коррупцией, упомянув смену близкого к Игорю Коломойскому руководства "Центрэнерго".

В то же время 28 февраля Окружной административный суд Киева запретил Фонду госимущества совершать действия, направленные на смену членов дирекции ПАО "Центрэнерго", в частности и.о. гендиректора компании Владимира Потапенко, и вносить соответствующие изменения в госреестр.

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Напомним, в сентябре 2019 года Кабинет министров согласовал назначение врио генерального директора ПАО "Центрэнерго" Владимира Потапенко.

После смены менеджмента энергокомпания начала заключать прямые договора на поставку электроэнегрии с предприятиями группы "Приват". Кроме того, после смены руководителя "Центрэнерго" подписало договор на поставку угля с ООО "Нафта Форс", учредитель и директор которой, по данным СМИ, имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват".

Ранее СМИ сообщали, что государственная "Центрэнерго" перешла под контроль людей, близких к лидеру группы "Приват" Игорю Коломойскому. Сам же Коломойский эту информацию отрицал, однако в интервью Цензор.НЕТ назвал новое руководство компании "профессиональными и понятными людьми", признав, что консультирует Потапенко.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Як Коломойський використовує "Центренерго"