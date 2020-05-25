Минсоцполитики утвердило перечень социальных работников для выплаты доплат на время карантина

Минсоцполитики своим приказом №321 от 22 мая утвердило перечень должностей работников поставщиков социальных услуг государственного и коммунального сектора, которые непосредственно предоставляют социальные услуги по месту жительства граждан и имеют право на доплату в размере до 100% заработной платы во время карантина.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, передает БизнесЦензор.

В министерстве напомнили, что соответвтующая доплата социальным работникам предусмотрена законом №540-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-2019)".

В частности, доплату смогут получить:

педагог социальный/специалист по социальной работе;

специалист по социальной помощи на дому;

социальный работник;

специалист по физической реабилитации;

практический психолог/психолог.

"Персональный перечень работников, которым устанавливается соответствующая доплата определяется руководителем учреждения, учреждения сферы социальной защиты. Указанная доплата осуществляется за счет и в пределах расходов местных бюджетов, предусмотренных по соответствующим бюджетным программам главных распорядителей бюджетных средств", – уточнили в министерстве.

В то же время Минсоцполитики обращает внимание, что до сих пор у работодателя также была возможность оказывать финансовую поддержку работникам социальной сферы.

Так, согласно приказу Министерства труда и социальной политики и Министерства здравоохранения "Об упорядочении условий оплаты труда работников учреждений здравоохранения и учреждений социальной защиты населения" работникам могут устанавливаться предельные надбавки в размере 50% должностного оклада (ставки заработной платы, тарифной ставки) за выполнение особо важной работы (срок ее выполнения), за сложность, напряженность в работе. Кроме того, работникам можно устанавливать доплаты в размере до 50% должностного оклада (тарифной ставки) за расширение зоны обслуживания или увеличение объема выполняемых работ.