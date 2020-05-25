Фонд гарантирования продал одесский стадион "Черноморец" с дисконтом 83%, – СМИ

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продал на аукционе нежилые здания стадиона "Черноморец" в Одессе американской компании Allrise Capital Inc за 193,8 млн грн.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в Фонде, передает БизнесЦензор.

Аукцион состоялся 22 мая по голландской модели с понижением цены. Стартовая цена на лот составила 1,14 млрд грн, что в 3,2 раза меньше первоначальной цены объекта (3,66 млрд грн).

Победителем аукциона стала компания Allrise Capital Inc. с предложением 193,8 млн грн, что почти в шесть раз ниже стартовой цены объекта.

Согласно профилю компания Allrise Capital Inc. в LinkedIn, ее операционным директором является Михаил Трубчик.

Как сообщалось, Фонд гарантирования неоднократно предпринимал попытки продать актив с мая 2018 года.

Общая площадь включенной в лот нежилой недвижимости, размещенной в историческом центре Одессы, – 80 289 кв. м. Комплекс зданий и сооружений включает в себя: спортивную часть стадиона: чаша стадиона с футбольным полем, VIP-ложи, вспомогательные помещения; бизнес-центр с рестораном общей площадью 10 757,90 кв. м; фитнес-центр общей площадью 4 300,00 кв. м; отель общей площадью 9 817,00 кв. м; подземный паркинг для транспортных средств; другие здания и помещения по функциональному назначению объекта.

Последняя полная реконструкция стадиона состоялась в 2011 году. Стадион "Черноморец" позволяет разместить на трибунах более 34 тыс. человек. Значительная часть трибун защищена от осадков.

Фонд гарантирования получил стадион "Черноморец" в качестве залога по кредитам связанных компаний перед обанкротившимся "Имексбанком" экс-нардепа Леонида Климова.

При этом, по данным фонда, за несколько месяцев до признания неплатежеспособным владельцами АО "Имэксбанк" былт выведены высоколиквидные залоги по 41 кредиту юрлиц-инсайдеров. Вместо этого единственным обеспечением по договорам на сумму 8,3 млрд грн стал футбольный стадион, тогда как независимые оценщики определили ее на уровне 1,2 млрд грн.

"Имэксбанк" был отнесен к категории неплатежеспособных на основании постановления правления Национального банка Украины от 26 января 2015 года. Вкладчиками банка получено 4,2 млрд грн в рамках выплаты гарантированной суммы возмещения.