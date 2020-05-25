"Vodafone Украина" увеличил доход в первом квартале на 28%

Оператор мобильной связи "Vodafone Украина" по итогам января-марта 2020 года вышел на показатель дохода в 4,39 млрд грн, что на 28% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Показатель OIBDA оператора (операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов) увеличился на 30% по сравнению с первым кварталом 2019 года и достиг 2,3 млрд грн, маржа OIBDA увеличилась до 53,3%, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В первом квартале чистый убыток "Vodafone Украина" составил 744 млн грн, что связано с курсовой разницей по переоценке евробондов объемом $500 млн, выпущенных компанией в феврале 2020 года – девальвация гривни на конец квартала по сравнению с курсом на дату получения займа составила 15%", – сообщает компания.

Мобильный оператор отмечает, что в среднем по результатам первого квартала дата-клиент "Vodafone Украина" использовал 4,6 ГБ трафика в месяц. Рост потребления стал возможным благодаря активному расширению покрытия сетей скоростного интернета.

В настоящее время, по данным компании, 4G-сеть Vodafone доступна 71% украинцев, 86% населения может пользоваться 3G-покрытием. За год количество базовых станций 4G увеличилось вдвое, а количество населенных пунктов с доступом к сети 4G – в три раза.

Компания инвестировала в сеть в январе-марте текущего года порядка 1,2 млрд грн, включая 265 млн грн стоимости лицензии в диапазоне 900МГц. Общие инвестиции компании в строительство сетей скоростного мобильного интернета составили 26,6 млрд грн.

Кроме того, увеличилось число дата-клиентов – количество пользователей USIM-карт с поддержкой 4G за два года возросло в три раза. А количество воспользовавшихся data-услугами клиентов составило 12 млн.

По результатам первого квартала 2020 года, абонентская база компании остается на уровне 19,5 млн, годовые колебания составили -0,1%, наблюдается рост в сегменте контрактных подключений.

Как сообщалось, компания "Vodafone Украина" (ПрАО "ВФ Украина") по итогам 2019 года увеличила чистую прибыль на 45% по сравнению с 2018 годом – до 2,54 млрд грн.

Напомним, в конце декабря 2019 года NEQSOL Holding закрыл сделку по покупке "Vodafone Украина" с привлечением финансирования J.P. Morgan и RBI.

В ноябре NEQSOL Holding через контролируемую им компанию подписал юридически обязывающее соглашение с ПАО "МТС" о покупке ее телекоммуникационного бизнеса в Украине. В рамках соглашения МТС через свою 100% дочернюю компанию Allegretto s.a.r.l. продала 100% долю в компании Preludium B.V. (Нидерланды), единственном акционере ПрАО "ВФ Украина", за $734 млн, включая отложенный платеж на сумму порядка $84 млн.

Bakcell – основанный в 1994 году азербайджанский оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане, работает в стандартах GSM, UMTS и LTE.