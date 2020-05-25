Fitch присвоило Запорожью рейтинг "В" со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило Запорожью долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте на уровне "В" со стабильным прогнозом.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Рейтинги отражают кредитоспособность города на самостоятельной основе "b", которая обусловлена сочетанием оценки риск-профиля как "уязвимого" и оценки устойчивости к долговой нагрузке "a", – говорится в сообщении агентства.

В нем отмечается, что оценка устойчивости доходов ("слабый уровень") отражает развивающийся характер национальной бюджетной системы, зависимость от слабого контрагента – Украины в плане существенной доли доходов, а также слабые перспективы роста доходов.

Согласно отчету, показатели благосостояния города немного превышают средний показатель по стране, который сильно отстает от международных сопоставимых эмитентов.

Эксперты агентства отметили, что операционные доходы Запорожья состоят в основном из налоговых поступлений, значительная часть которых приходится на налог на доходы физлиц (44% от общего значения показателя в 2019 году) и налоги на имущество (11%). Уточняется, что перспективы роста обоих составляющих являются ограниченными, ввиду слабой экономической конъюнктуры и перебоев, вызванных пандемией коронавируса.

Отмечается также, что за последние два года доля межбюджетных трансфертов сократилась, однако все еще находится на существенном уровне в 30%.

"Источником трансфертов является центральное правительство Украины, но почти половина этих трансфертов проходит через бюджет Запорожской области, что негативно сказывается на устойчивости доходов, в особенности в периоды спада", – подчеркнули аналитики.

Согласно документу, Fitch оценило адаптивность доходов Запорожья на "более слабом уровне", в частности из-за того, что способность города генерировать дополнительные доходы в ответ на возможные экономические спады является ограниченной. Уточняется, что возможности города в доходной части сдерживаются низкими доходами населения и высокой социально-политической чувствительностью к повышению налогов.

Аналитики отметили неустойчивую структуру расходов у Запорожья, что обусловливает оценку предсказуемости расходов на "более слабом уровне".

"В настоящее время город в значительной мере несет обязательства в сферах образования и здравоохранения (42% от суммарных расходов в 2019 году), которые имеют контрциклический характер. Ввиду развивающегося характера бюджетной системы в Украине дальнейшее перераспределение обязательств между бюджетами различных уровней, является вероятным, в то время как риск передачи непрофинансированных полномочий увеличивается в условиях текущего экономического спада", – говорится в отчете.

Кроме того, согласно документу, Fitch оценило способность города сдерживать расходы в ответ на снижение доходов как слабую на фоне негибкости операционных расходов (в сумме на негибкие статьи приходится около 70%) и низкого уровня расходов на душу населения по сравнению с сопоставимыми международными эмитентами.

Эксперты полагают, что программа капитальных расходов у города (16% всех расходов в 2019 году) может обеспечить определенную гибкость в краткосрочной перспективе, тогда как в более долгосрочной давление капитальных расходов сохранится, поскольку неинфраструктурные потребности Запорожья остаются высокими ввиду существенной недофинансированности в течение предыдущих десятилетий.

Согласно документу, из-за недостаточно развитого рынка долгового капитала в Украине и неблагоприятной кредитной истории страны, которая отразилась на доступе украинских местных и региональных органов власти на финансовые рынки, Запорожье не привлекает рыночных заимствований и не имело долга в 2015-2017 годах.

В настоящее время у города есть незначительный долг, при этом его стоимость является высокой, но сдерживается постепенным снижением учетной ставки Нацбанком Украины (до 8% в апреле 2020 года с 13,5% на конец 2019 года), говорится в документе.

Fitch полагает, что несущественные забалансовые обязательства (гарантии и другие условные обязательства) Запорожья несут валютный риск и, вероятно, будут увеличиваться ввиду ожидаемого снижения курса гривни на 25% в текущем году к минувшему. Уточняется, что условные обязательства включают кредит от правительства (на конец 2019 года 278 млн грн), который подлежит списанию.

По оценкам агентства, доступная ликвидность у города ограничена собственными денежными средствами, которые находятся на низком уровне и на конец 2019 года составляли всего 70 млн грн. Отмечается, что у Запорожья нет неиспользованных подтвержденных кредитных линий, вместе с тем есть приемлемый доступ к кредитам от местных банков.

В отчете также указывается, что механизмы оказания чрезвычайной поддержки от правительства страны Запорожью не предусмотрены из-за уязвимой бюджетной обеспеченности и слабой финансовой позиции Украины, которая, в частности, зависит от финансирования со стороны МВФ в плане своевременного осуществления выплат по внешнему долгу.

Как сообщалось, Fitch Ratings в конце апреля подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины на уровне "B" и ухудшило прогноз по нему с "позитивного" до "стабильного".

Вслед за суверенным, Fitch в мае пересмотрело прогноз по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента Киева, Харькова, Львова, Одессы и Днепра в иностранной и национальной валюте с "позитивного" на "стабильный" и подтвердило РДЭ на уровне "В".