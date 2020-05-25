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Новини Коронавірус і карантин
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В Днепре возобновили работу метро

В Днепре возобновили работу метро

Власти Днепра после консультаций с Минздравом возобновили работу метрополитена и общественного транспорта.

Как передает БизнесЦензор, об этом мэр города Борис Филатов сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Общественный транспорт возвращается к нормальному режиму, спецбилеты уже не нужны. Единственным условием остаются масочный режим и социальная дистанция. Метро запускаем сегодня в 15:00", – сообщил Филатов.

Мэр добавил, что детские сады в городе начнут открываться с 27 мая.

"Выйти из карантина нам удалось поистине удивительным образом… К счастью, возобладало благоразумие Министерства охраны здоровья, и после обращения городской комиссии ТЭБЧС, город и область смогли пройти по показателям для перехода в адаптивный карантин", – отметил городской голова.

Ранее Филатов отмечал, что Днепропетровская область не выполняла требование Минздрава в отношении количества тестов на 100 тыс. населения для смягчения карантинных ограничений.

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Как сообщалось, на минувшей неделе Кабинет министр продлил карантинные ограничения до 22 июня, установив так называемый "адаптивный карантин" и предоставив местным властям право смягчать ограничения при благоприятной эпидемиологической ситуации.

По данным Минздрава, исходя из установленных критериев, к ослаблению карантина не были готовы Киев, Днепропетровская область и еще ряд регионов. Однако потом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил обновленные данные, согласно которым Киев уже выполнял установленные требования.

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