Евросоюз изменил правила для помощи авиакомпаниям и железным дорогам

Совет ЕС принял временную поправку к правилам о воздушном сообщении для поддержки авиакомпаний и аэропортов в связи с резким сокращением воздушного движения из-за пандемии коронавируса.

Соответствующее заявление размещено на сайте Совета, передает БизнесЦензор со ссылкой на Европейскую правду.

Положение об авиации вносит изменения в правила лицензирования авиаперевозчиков в случае финансовых проблем, вызванных пандемией COVID-19, чтобы избежать ненужного административного бремени.

Документ также позволяет отступление от процедур, используемых государствами-членами для наложения ограничений прав на движение при чрезвычайных ситуациях, возникающих в результате непредвиденных и неизбежных обстоятельств.

Поправка определяет, что государство-член может временно поддерживать обоснованную и соответствующую экстренную меру в течение периода, превышающего 14 дней, но мера может оставаться в силе только до тех пор, пока существуют риски для здоровья населения, четко связанные с пандемией коронавируса .

Кроме того, новые временные правила, касающиеся наземного обслуживания, помогут аэропортам продолжить работу в случае банкротства компании по наземному обслуживанию, введя прямую процедуру выбора поставщиков услуг. Они также помогут аэропортам избежать сложных тендеров, позволив продлить контракты до 2022 года.

Совет также утвердил продолжение крайнего срока переноса директив по безопасности и функциональной совместимости железных дорог, чтобы предоставить железнодорожной отрасли и власти гибкость и правовую определенность в текущих обстоятельствах.

Срок будет продлен с текущей даты 16 июня 2020 до 31 октября 2020 года. Это даст железнодорожному сектору больше юридической уверенности и гибкости для реагирования на чрезвычайные обстоятельства, вызванные вспышкой коронавируса.

Законодательные акты вступят в силу на следующий день после их опубликования в Официальном журнале ЕС. Дата публикации запланирована на 27 мая.