Украина за три месяца импортировала газа на $415 миллионов, – Госстат

Украина в январе-марте 2020 года импортировала 2,43 млрд кубометров природного газа на общую сумму $414,63 млн, в том числе в марте – 1,15 млрд кубометров на $180,41 млн.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Таким образом, в марте 2020 года средняя цена импортированного страной газа составила $157,4 за тысячу кубометров, что на 9,4% меньше, чем в феврале 2020 года ($173,8).

Контрагентами за три месяца выступили компании из Швейцарии – 1,01 млрд кубометров на $142,13 млн, Германии – 881,64 млн кубометров газа на $194,5 млн, Польши – 149,34 млн кубометров на $22,03 млн, Словакии – 125,17 млн кубометров на $17,7 млн. Великобритании – 91,42 млн кубометров на $12,43 млн, Австрии – 83,59 млн кубометров на $14,06 млн, Венгрии – 31,46 млн кубометров на $4,21 млн, Чехии – 30,89 млн кубометров на $4,09 млн, Франции – 25,42 млн кубометров на $3,5 млн.

Импорт газа с контрагентами из РФ за указанный период не осуществлялся.

Как сообщалось, по данным Госстата, Украина в 2019 году импортировала 11,66 млрд кубометров природного газа на общую сумму $2,31 млрд, по сравнению с 10,39 млрд кубометров на общую сумму $3,12 млрд в 2018 году.