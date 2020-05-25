"Газпром" сократил транзит газа через Польшу почти до нуля

Транзит газа по магистральному газопроводу "Ямал-Европа", который проходит через Беларусь и Польшу, упал до десятой части от пропускной мощности магистрали.

Об этом свидетельствуют данные европейских магистральных операторов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

Как отмечает агентство, речь не идет о ремонтных работах – ежегодная остановка "Ямала-Европы" запланировала на 6-11 июля.

Кроме того, GSA Platform на ежедневные аукционы выставляет максимальную мощность трубы, а транзит соответствует купленным на аукционах мощностях.

Так, на газовые сутки 19 мая было выкуплено 93% мощностей трубы, на 20 мая было затребовано 79% мощностей магистрали, на 21 мая – 65%, 22 мая было забронировано 74% трубы, 23 мая – 33%, а 24 и 25 мая – по 10% (это 9,3 млн кубометров в сутки).

В то же время по факту с начала дня воскресенья из магистрали "Ямал-Европа" в Германию попадает объем примерно в одну сотую от пропускной способности трубы.

В пресс-службе "Газпром трансгаз Беларусь" (белорусская дочка "Газпрома" и оператор "Ямал-Европы" на территории Беларуси) отметили, что транзит газа по белорусскому участку газопровода осуществляется в соответствии с заявками ПАО "Газпром".

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Как сообщалось, договор между российским "Газпромом" и оператором польской газотранспортной системы Gaz-System о транзите газа в Европу по трубопроводу Ямал – Европа истек 17 мая, после чего транзит газа должен был продолжаться по европейским правилам.

"Газпром" после истечения контракта до 1 июля может бронировать краткосрочные транзитные мощности у оператора польской трубопроводной системы Gaz-System. При этом на третий квартал пользователи системы забронировали около 80% мощности газопровода.

Контракт на транзит газа через трубопровод Ямал - Европа был заключен еще в 1990-х годах. Соглашение предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу. Ежегодные поставки газа составляют 33 млрд куб. м в год.

Напомним, в ноябре 2019 года Польша также объявила об отказе продлить Ямальский контракт в части закупок газа из России. Контракт на поставки газа, подписанный в 1996 году, был рассчитан до 2022 года с возможностью продления. В 2012 году "Газпром" и PGNiG подписали дополнительное соглашение к данному контракту, изменяющее ценовые условия. В PGNiG тогда указывали, что в итоге цена на российский газ снизится более чем на 10%. Однако позднее Варшава начала требовать новых скидок на газ.

В 2016 году Польша обратилась в арбитраж, который в итоге признал, что стоимость российского газа для Польши была завышенной, и ввел новую формулу ценообразования.