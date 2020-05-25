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Россия временно запретила импорт топлива

Россия временно запретила импорт топлива

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому до 1 октября 2020 года приостанавливается ввоз в Россию импортного топлива.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на ngv, передает БизнесЦензор.

Предполагается, что это обеспечит энергетическую безопасность страны и стабилизирует ситуацию на внутреннем рынке. Запрет касается автомобильных бензинов, дизельного топлива, авиакеросина, судового топлива и газойлей.

Кроме того, российский премьер подписал постановление о временном снижении в два раза нормативов по обязательной продаже нефтепродуктов на бирже. В частности, норматив для автомобильного бензина класса 5 сокращен c 10% до 5%, норматив по дизельному топливу сокращен с 6% до 3%. Срок действия распоряжения - до 30 июня.

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