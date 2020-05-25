Убытки Харьковского метро из-за карантина оценили в 180 миллионов

Прямые убытки КП "Харьковский метрополитен" из-за простоя во время карантина оцениваются в более 180 млн грн.

Об этом сообщил заместитель городского головы Харькова Евгений Водовозов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Только прямые убытки – более 180 млн", – сказал чиновник.

В свою очередь генеральный директор КП "Харьковский метрополитен" Вячеслав Стоматин сообщил, что для погашения накопившихся долгов перед сотрудниками предприятие планирует привлечь кредит в размере 50 млн грн.

"Задержка (по выплате зарплат, – ред.) есть. Мы совместно (с горсоветом, – ред.) решаем эти вопросы. Нам пообещали, во-первых, в настоящее время дать кредит и одновременно мы сейчас заработали, будем гасить задолженность перед людьми", – сказал глава предприятия.

Вместе с тем Стаматин отказался назвать точные сроки погашения долгов по зарплате.

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Глава КП добавил, что метрополитен Харькова возобновил работу в понедельник утром после более чем двух месяцев простоя, но пассажиропоток за первые часы работы подземки был в два раза меньше, чем в аналогичное время в прошлом году, а поэтому отсутствует необходимость сокращать интервал между поездами.

Напомним, Харьковский метрополитен приостановил работу вечером 17 марта в связи с введением мер, направленных на недопущение распространения COVID-19.