Для населения введут два платежа за электроэнергию, – НКРЭКУ

Национальная комиссия по регулированию рынка электроэнергии и коммунальных услуг (НКРЭКУ) планирует разделение тарифа на электроэнергию для населения на поставку и транспортировку, что уже введено на рынке газа с января 2020 года.

Об этом глава Нацкомиссии Валерий Тарасюк заявил в интервью БизнесЦензор.

"Безусловно. Для промышленных потребителей такое разделение уже существует. В дальнейшем это ждет все сферы энергетики. Так работает энергетика во все странах. Потому что транспортировка – это природная монополия, а поставка – это конкурентный рынок и эти услуги должны предоставлять разные компании", – сказал Тарасюк.

Напомним, в конце декабря 2019 года Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) изменила порядок оплаты услуг по доставке газа. Если ранее оплата за услугу доставки газа была учтена в стоимости топлива, то теперь потребители получают отдельную платежку за распределение газа.