Для населения введут два платежа за электроэнергию, – НКРЭКУ
Национальная комиссия по регулированию рынка электроэнергии и коммунальных услуг (НКРЭКУ) планирует разделение тарифа на электроэнергию для населения на поставку и транспортировку, что уже введено на рынке газа с января 2020 года.
Об этом глава Нацкомиссии Валерий Тарасюк заявил в интервью БизнесЦензор.
"Безусловно. Для промышленных потребителей такое разделение уже существует. В дальнейшем это ждет все сферы энергетики. Так работает энергетика во все странах. Потому что транспортировка – это природная монополия, а поставка – это конкурентный рынок и эти услуги должны предоставлять разные компании", – сказал Тарасюк.
Напомним, в конце декабря 2019 года Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) изменила порядок оплаты услуг по доставке газа. Если ранее оплата за услугу доставки газа была учтена в стоимости топлива, то теперь потребители получают отдельную платежку за распределение газа.
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Сейчас компьютер считает, а не на счётах.
Зато всё стало дешевле, не воруют, как при Порошенко и Януковиче
https://biz.censor.net/comments/locate/3197839/019214ec-50cf-7306-8ea4-857*********
Пенсию повысили - надо другой рукой забрать...
сейчас это ждет и население в разных платежках не так бросается в глаза суммарное повышение ЕЕ - это расплата за тариф на зеленую енергию (правда надо признать цены упали только когда начали покупать ЕЕ в россии и беларусии,что збило аппетиты ахметки-но это длились не долго)
Что правильней? Договориться и решить этот вопрос между несколькими поставщиками, или же внести неясность в миллионные по количеству платежки для населения? Бабушки в селах будут линейкой измерять кто и сколько км поставлял электроны по проводам? Нет конечно. Это не проверишь! Что за дурь? В мутной воде легче мутить бабки!
ЖеріТе
Так будет и с электрикой - получат они до сотни кВт в месяц, а все энергоемкие потребители будут от своих источников питаться.
Это дело принципа - власть ведёт системную войну против меня, точнее за мои, заработанные, деньги. Поэтому и здесь получат - дулю!
Тільки Найвеличніша Бубочка хотіла зробити все безкоштовним і ковбасу по 2.20, а тут знову Барига все зпоганив.
Креатива нашим менеджерам не хватает!
сами хотели,теперь не скулите.
Не хотите идти на банковую бить морду власти (АТО ПУТИН НАПАДЕТ АТО ВИРУС ПРИЛЕТИТ АТО МАРСИАНЕ РОДЯТСЯ.....) значит платите! Французы за 3 цента центр парижа рзгромили и власти сразу все поняли а с вас ЛОХОВ уже 3ю майку с трусами снимают и вы молчите думаете они остановятся АГА ЩАЗЗ ДЕРЖИ КАРМАН ШИРЕ!!
ЛОХИ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ!!!
Стационарной связи от Укртелекома для населения уже 3 года как нет - Ахметов вырезал все кабели и сдал как "брухт кабельної продукції", о какой "абонплате" ты пишешь?!