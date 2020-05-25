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Для населения введут два платежа за электроэнергию, – НКРЭКУ

Для населения введут два платежа за электроэнергию, – НКРЭКУ

Национальная комиссия по регулированию рынка электроэнергии и коммунальных услуг (НКРЭКУ) планирует разделение тарифа на электроэнергию для населения на поставку и транспортировку, что уже введено на рынке газа с января 2020 года.

Об этом глава Нацкомиссии Валерий Тарасюк заявил в интервью БизнесЦензор.

"Безусловно. Для промышленных потребителей такое разделение уже существует. В дальнейшем это ждет все сферы энергетики. Так работает энергетика во все странах. Потому что транспортировка – это природная монополия, а поставка – это конкурентный рынок и эти услуги должны предоставлять разные компании", – сказал Тарасюк.

Напомним, в конце декабря 2019 года Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) изменила порядок оплаты услуг по доставке газа. Если ранее оплата за услугу доставки газа была учтена в стоимости топлива, то теперь потребители получают отдельную платежку за распределение газа.

Автор: 

електроенергія (4235) НКРЕКП (1442) Електрика (1240) Тарасюк Валерій (21)


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Топ коментарі
+23
Ну вот и началось. Чтобы незаметно поднять цены на електроенергию разбросают по нескольким платежкам что и концов не найдешь точно так же как и с газом. Будут пиз***ть что цены не поднялись а то просто транспортировка независящая от государства.
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25.05.2020 19:03
+21
Вы смеетесь? Была квартплата,в которую входил и вывоз мусора,разделили,квартплата осталась прежняя+добавился вывоз мусора. Так же и с водоотводом,газом. Не удивлюсь,если еще появится графа "составление и доставка квитанции"
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25.05.2020 20:39
+20
При цьому загальна ціна не повинна перевищувати сьогоднішню ціну. А так, є підозра, що це робиться задля підвищення ціни на електроенергію. І я навіть не сумніваюсь, що їх мета така як я написав.
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25.05.2020 17:56
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При цьому загальна ціна не повинна перевищувати сьогоднішню ціну. А так, є підозра, що це робиться задля підвищення ціни на електроенергію. І я навіть не сумніваюсь, що їх мета така як я написав.
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25.05.2020 17:56 Відповісти
Ахметов благодарен за этот пост, нечего плебису знать за что он платит, нада напугать что цены повысят. Не беда что для этого не нужно разделение делать и это делает кабмин. Вот так на страхе потерять и нежелании развить мозг и почитать законы и возможность сменить поставщика делаются миллиарды.
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25.05.2020 20:01 Відповісти
Вы смеетесь? Была квартплата,в которую входил и вывоз мусора,разделили,квартплата осталась прежняя+добавился вывоз мусора. Так же и с водоотводом,газом. Не удивлюсь,если еще появится графа "составление и доставка квитанции"
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25.05.2020 20:39 Відповісти
И что?
Сейчас компьютер считает, а не на счётах.
Зато всё стало дешевле, не воруют, как при Порошенко и Януковиче
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26.05.2020 06:26 Відповісти
однозначно перемога, наш Зе!осел, самий величний осел у всесвіті?
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26.05.2020 10:35 Відповісти
Перемога совсем неоднозначная. Тимошенко разогнала бы вас, воров, сходу круче и в несколько раз быстрее
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27.05.2020 08:53 Відповісти
замініть цього https://biz.censor.net/user/179956https://biz.censor.net/user/179956https://biz.censor.net/user/179956https://biz.censor.net/user/179956https://biz.censor.net/user/179956https://biz.censor.net/user/179956https://biz.censor.net/user/179956https://biz.censor.net/user/179956https://biz.censor.net/user/179956https://biz.censor.net/user/179956S(а), бо воно марить старими шмарами.
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27.05.2020 20:51 Відповісти
цены на распределение електроенергии как вы написали действует уже с января 2019 года для предприятий, и суммарная цена ЕЕ подскочила с 1 евро за кВт до 1,2 евро за кВт с января 2020г, сейчас решили таким способом увеличить стоимость ЕЕ и для населения, деньги на зеленую ЕЕ надо же где-то брать.
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25.05.2020 23:41 Відповісти
Думаю что после таких воровских законов не только членов (НКРЭКУ) народ будет вешать на столбах!!!
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25.05.2020 18:48 Відповісти
Вешать надо было в 2014м, теперь их только в задницу поцеловать можно.
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25.05.2020 20:40 Відповісти
Ну и зачем, даже если общая сумма не изменится все равно это только лишний гемор и потребителям и тем кто эти платежки делает.
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25.05.2020 19:00 Відповісти
Ты уверен что общая цена не изменится или думаешь они зря затеяли все ето и разбивают по двум разным конторам? Про газ тоже так говорили а результат все увидели
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25.05.2020 19:05 Відповісти
Что увидели, роста цены на газ не было.
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25.05.2020 19:11 Відповісти
це заслуга величного лідера нашої держави та його команди циркових коників!
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26.05.2020 10:40 Відповісти
не было роста цен на газ! а посмотреть платежку за 2010 год и за 2020 слабо?!!
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26.05.2020 10:47 Відповісти
а банківська комісія ...ви не врахували ...з миру по нитці і ніщим рубашка ...ви платіжку газову бачили ...одна за газ друга за собаку причому на тей самий особовий рахунок ...фашисти так не знущалися як ці внучки комсомольців
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25.05.2020 19:51 Відповісти
Значит вы вообще ничего не понимаете. Изучите вопрос
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27.05.2020 08:54 Відповісти
Ну вот и началось. Чтобы незаметно поднять цены на електроенергию разбросают по нескольким платежкам что и концов не найдешь точно так же как и с газом. Будут пиз***ть что цены не поднялись а то просто транспортировка независящая от государства.
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25.05.2020 19:03 Відповісти
або коли якість буде не та - всі будуть скидати один на іншого
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25.05.2020 20:36 Відповісти
А что сейчас качество у нас хорошее? Да я не помню чтобы когда то в розетке было 220. В лучшем случае 200-210В. А зимой 180-190Вт ето норма. Приходится за свои деньги покупать недешовые стабилизаторы на дорогие електроприборы. И ето при том что только за подключение было заплачено больше $2500, большинство которых пошло конечно в карман Ахметову, потому что квитанцию выдали только на 9000грн. На мои притензии в КиевОбленерго сказали что я могу просто разорвать договор и отказаться от их услуг. Типо не хошь платить за то что дают сиди при свечах. И представь мое настроение когда каждый день вижу как в новостях рассказывают что в Украине профицит електроенергии и Украина вынуждена продавать за копейки ее на Запад или закрывать АЕС.
https://biz.censor.net/comments/locate/3197839/019214ec-50cf-7306-8ea4-857*********
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25.05.2020 20:49 Відповісти
та ці обленерго якісь чорні діри. На подвір'ї мого батька стоїть аварійний стовп - так вони 5 років не можуть знайти гроші щоб його відключити та демонтувати.
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26.05.2020 08:44 Відповісти
Выкрутились.
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25.05.2020 19:03 Відповісти
Я же вам говорил что не зря все операторы мобильной связи и интернета с начала следующего месяца поднимают тарифы в связи с повышением цен на електроенергию. Они же в отличие от холопов не дураки как большинство холопов и знают что все ето ведет только к увеличению цены, а не ради каких то бумажек.
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25.05.2020 19:09 Відповісти
что все ето ведет только к увеличению цены, а не ради каких то бумажек.

Пенсию повысили - надо другой рукой забрать...
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25.05.2020 20:28 Відповісти
Для предприятий цена на електроенергию (електроенергия + распределение) подскочила в 1,2 раза с января 2020г по этому мобильщики и поднимают цены (в Украине как и с долларом електроенергия всегда растет),
сейчас это ждет и население в разных платежках не так бросается в глаза суммарное повышение ЕЕ - это расплата за тариф на зеленую енергию (правда надо признать цены упали только когда начали покупать ЕЕ в россии и беларусии,что збило аппетиты ахметки-но это длились не долго)
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25.05.2020 23:51 Відповісти
В этом есть смысл только если как в ЕС имеются несколько поставщиков и ты выбираешь у кого покупать газ или электроэнергию, но у нас же этого нет, кто поставлял тот и продолжит это делать.
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25.05.2020 19:14 Відповісти
Дріт у ваш будинок заходить один - як ви зможете обирать постачальника? А виробника? Всі оберуть АЕС - там ціна дешевше то як тоді будуть балансувать навантаження у мережі?
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25.05.2020 20:35 Відповісти
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26.05.2020 08:14 Відповісти
А лучще 3 !
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25.05.2020 19:21 Відповісти
Дебилы, или очень хитрожопые "товарищи?!
Что правильней? Договориться и решить этот вопрос между несколькими поставщиками, или же внести неясность в миллионные по количеству платежки для населения? Бабушки в селах будут линейкой измерять кто и сколько км поставлял электроны по проводам? Нет конечно. Это не проверишь! Что за дурь? В мутной воде легче мутить бабки!
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25.05.2020 19:30 Відповісти
Как и с газом, каждый раз когда платежи за одинаковые услуги объединяются то ктото крадет деньги, поэтому как и с газом должно быть 2 строки, так понятнее какая подла наживается на чем и можно будет отвязаться от Ахмета, например.
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25.05.2020 19:53 Відповісти
Смотрю тут ктото ботофабрику Ахметову в аренду сдал, много желающих не выбирать поставщика есть, а то якобы больше денег. Это бред, для этого не нужно разделять ничег, наоборот можно будет понять кто и за что повысил и можно ли это обойти.
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25.05.2020 19:56 Відповісти
АНТИнациональная комиссия...
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25.05.2020 19:59 Відповісти
Популизм наше все. Начнем с того что электоэнергия для бизнеса должна стоить дешевле - оптовый покупатель, так во всем мире, а вас субсидируют в 2 раза от себестоимости, переложили на бизнес, но проще же высрать лепнину не понимая ваааааще нихрена о законодательстве, или как их юеня щимит присылая урок под офис и кому они подчиняются, и как их щимят олигархи. Страна дебилов. К Коломойше домой приехать нет - обосрать госслужащих - стильно, модно, молодежно.
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25.05.2020 20:15 Відповісти
охметов доит лохов на пару с зеленским, а виноват Коломойский ?
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25.05.2020 20:21 Відповісти
Да, во первых он в энергосхемах заменан дац боже, а во вторых что зеленского протащил через плюсы? Ахмета нужно также щимить, меня зеленский не интересует, потому что он марионетка, следствие а не причина.
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25.05.2020 20:25 Відповісти
зеленский ненасытный охметовский глист
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25.05.2020 20:13 Відповісти
земрази ублюдочные нажратые подонки
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25.05.2020 20:18 Відповісти
Наголосували?
ЖеріТе
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25.05.2020 20:29 Відповісти
Ну все. Коли не буде е/е побігаєте між постачальником та виробником з'ясовуючи хто винен
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25.05.2020 20:32 Відповісти
Тут або треба платити постачальнику та тягти його до суду що він ніц не поставив, або платити виробнику і тягти того до суду, що він не забезпечив доставку
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25.05.2020 20:38 Відповісти
Ну що ж... не тільки влада вміє воювати проти свого народу, народ теж дещо вміє. Коли ці тварюки підняли ціни на газ - ми перейшли на тверде паливо і в результаті вини отримують менше, ніж до підвищення цін. Тепер перейдемо на сонячні батареї та вітряки. Якщо вони думають, що вигадають, то сильно помиляються.
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25.05.2020 21:03 Відповісти
Вы готовы выложить 20 тыс. у.е. за солничные панели?))
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25.05.2020 21:49 Відповісти
Там реально надо гораздо меньше
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26.05.2020 00:08 Відповісти
Сейчас надо станция 30Квт. тогда тебе будут платить за отдачу,а она сколько и стоит.Если меньше 30Квт. то только на себя будет работать,и то в солнечные дни,а осень-зима вы покупаете.Она выгодна только бизнесменам,которые держат допустим магазин,и платят за электроэнергию 3 грн. за Квт. Им нужно такие ставить,и ставят если есть место.
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26.05.2020 03:40 Відповісти
Деньги не проблема, если вкладываешь в себя. Не обязательно полностью отказываться от електроэнергии из сети, а минимизировать потребление. Так мы сделали дома по газу - уменьшили почти в 6 раз потребление. Когда перешли на твёрдое топливо, через два месяца отопительного сезона позвонили из горгаза и спрашивают - почему у вас упало потребление по сравнению с прошлым годами за аналогичный период. Вежливо объяснили им, в том числе и что что жадность приводит к убыткам. На том конце похрюкали и положили трубку.
Так будет и с электрикой - получат они до сотни кВт в месяц, а все энергоемкие потребители будут от своих источников питаться.
Это дело принципа - власть ведёт системную войну против меня, точнее за мои, заработанные, деньги. Поэтому и здесь получат - дулю!
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26.05.2020 08:13 Відповісти
закрыть заводы и уменьшишь потребление! отличный рецепт!!
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26.05.2020 10:46 Відповісти
Как орал османский на Порошенка,-Вы грабите народ тарифами!Прошел год,и османский понял ,что тарифы очень низкие для среднего класса с зарплатой в 5000 грн.)))))
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25.05.2020 21:48 Відповісти
За 5 лет правления щекаладной банды тарифы выросли в 5-8 раз. И ничего, все молчали как терпилы. А теперь вы ругаетесь за каждую копейку. Кончайте ерундой страдать. Вашему щекаладному барыге ничего больше не светит. Народ поумнел.
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25.05.2020 22:20 Відповісти
От клятий барига! Знову тарифи піднімає!!!
Тільки Найвеличніша Бубочка хотіла зробити все безкоштовним і ковбасу по 2.20, а тут знову Барига все зпоганив.
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26.05.2020 00:38 Відповісти
Вот только "шеколадный", как ты выразился, дешевых тарифов и не обещал, зато система работала, никто АЭС не отключал и в убытки не загонялся. А тут клоун вылез, насрал на стадионе кучу, а есть свое же говно не хочет, хотя как грозился. Тарифы растут и дальше, но теперь в энергетике полная жопа. Так что народ нихера не поумнел, всё так же продается за обещания халявы.
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26.05.2020 01:26 Відповісти
Народ поумнел?))))Тарифы датировались государством,при юле,яныке,потому и была такая цена,или вы думаете когда юля покупала газ по 500 дол. за 1000 куб. а народ платил в разы меньше чем сейчас ,то это было гуд? Миллиарды долларов сливали,лишь бы скот был доволен,а больше ничего и не делалось,дороги добили,инфраструктура особенно в районных центрах отсутствовала как такова,зато дешевый газ.Я поездил по многих местах,и 18-19 год был самими подъемными,все строилось налаживалось,плюс не забывайте в каком состоянии принял страну Порошенко,я в 14 г. тогда категорически был против него,но в 18 г. поменял свое мнение. А это испуганное чучело которое себя мнит янелохом,вообще никто,и звать его никак!
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26.05.2020 03:51 Відповісти
А сейчас дотируются олигархи, в угоду им останавливают АЭС. Какого хрена мы должны покупать дорогую, дотируемую государством, зелёную электроэнергию???
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26.05.2020 09:16 Відповісти
Що ти брешеш,про підвищення тарифів в 5-8 раз.
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26.05.2020 08:24 Відповісти
Фашисты все никак не угомонятся...
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25.05.2020 22:11 Відповісти
Уже вижу ценники в маркетах: хлеб - ххх грн., транспортировка - ууу грн.
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25.05.2020 22:57 Відповісти
Цена первого пояса, цена второго пояса, цена третьего пояса... Потерпите еще немного
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26.05.2020 01:30 Відповісти
Я сравнивал тарифы на транспортировку у нас и в Германии, для преприятий, так какого хера у нас транспортировка 1.08 грн кВт, а в Германии всего 0,45 грн. кВт? какое падло устанавливает этот тариф, что транспортировка дороже генерации электроэнергии на АЭС!!!
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25.05.2020 22:58 Відповісти
Нужно вернуть в собственность государства все обл.энерго. Думаете они за бесплатно работают? Как вообще могли допустить продажу энергопостовляемых компаний не имея альтернативы? Вот ссылка на "владельцев" https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 https://uk.wikipedia.org/wiki/Список_енергопостачальних_підприємств_України
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26.05.2020 10:14 Відповісти
ну вот и поспело завуалированное подорожание електроенергии для населения, надо оплачивать баксовую (зеленую) энергетику
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25.05.2020 23:56 Відповісти
А еще надо отдельной платежкой "потери при передаче", ремонт на линиях, покраску опор, скрутки - отдельной платежкой! А еще обслуживание электросчетчиков, поквартирный обход контролерами!
Креатива нашим менеджерам не хватает!
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26.05.2020 00:07 Відповісти
Сделать кабинет пользователя, где он сможет выбрать цвет, ширину, качество и липкость изоленты для скруток) А также исполнителя Федю или Арсена или Людочку грибоедку. И т.д.
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26.05.2020 10:17 Відповісти
Ті, хто не збудували жодного енергоблока чи навіть стовпа з дротами, видумують все нові схеми відносно чесного на...балова
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26.05.2020 00:38 Відповісти
Будет отрицательное понижение тарифов. Как вас по губам зебилы? Красиво, правда? ))
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26.05.2020 03:40 Відповісти
Молодцы! Учатся у Нефтегаза.А то была недоработка-Нефтегаз уже грабит, а мы ещё нет...
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26.05.2020 06:09 Відповісти
Для населения введут два платежа за электроэнергию, – НКРЭКУ - Цензор.НЕТ 160
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26.05.2020 08:19 Відповісти
Учитывая то,что слуги народа перекрасились в слуг олигархов видим-,Цена на мировой бирже 1 тонны угля изменилась- теперь это 39 долларов(1053 грн) .1 тонна угля при сжигании выдаёт 13 000 квт электроэнергии.Жителям нашей страны сегодня продают за 19 210грн. Накрутка составляет-18 раз !Этой зелёной мрази всё равно мало! Украли и нагло присвоили всё в этой стране и теперь и землю скупят ахметовы .Люди теперь вы живая нефть .Из вас вчистую будут деньги отжимать .Частная собственность священна?Для кого?Для того кто её отжал у народа?
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26.05.2020 07:50 Відповісти
а при входе в магазин НАДО платить за осмотр товара на полках? Может и тут недоработочка - сколько бабла из воздуха поднять можно.
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26.05.2020 08:21 Відповісти
Дайошь 100 сортов колбасы !
сами хотели,теперь не скулите.
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26.05.2020 08:27 Відповісти
ЛОХИ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ!
Не хотите идти на банковую бить морду власти (АТО ПУТИН НАПАДЕТ АТО ВИРУС ПРИЛЕТИТ АТО МАРСИАНЕ РОДЯТСЯ.....) значит платите! Французы за 3 цента центр парижа рзгромили и власти сразу все поняли а с вас ЛОХОВ уже 3ю майку с трусами снимают и вы молчите думаете они остановятся АГА ЩАЗЗ ДЕРЖИ КАРМАН ШИРЕ!!
ЛОХИ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ!!!
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26.05.2020 10:44 Відповісти
Фигассе - динозавр... Ты из какой берлоги вылезло?!
Стационарной связи от Укртелекома для населения уже 3 года как нет - Ахметов вырезал все кабели и сдал как "брухт кабельної продукції", о какой "абонплате" ты пишешь?!
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26.05.2020 12:07 Відповісти
Ахметов должен быть уничтожен!
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26.05.2020 10:52 Відповісти

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