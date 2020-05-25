Реализация услуг сократилась в первом квартале на 1,7%, – Госстат
Объем реализации предприятиями сферы услуг Украины в январе-марте 2020 года составил 227 млрд грн, что в сопоставимых ценах на 1,7% ниже уровня января-марта 2019 года.
Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По данным Госстата, объем реализованных населению услуг составил 23,1% от общего объема реализованных услуг.
Госстат напоминает, что в первом квартале 2019 года объем реализации предприятиями сферы услуг Украины вырос на 2,7%.
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