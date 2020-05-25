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Brussels Airlines объявила о возобновлении рейсов с 15 июня

Brussels Airlines объявила о возобновлении рейсов с 15 июня

Авиакомпания Brussels Airlines объявила о постепенном возобновлении полетов и обнародовала график рейсов на лето.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Politico, передает БизнесЦензор.

Бельгийская авиакомпания после перерыва в 12 недель снова начнет осуществлять рейсы 15 июня и, как ожидается, до 31 августа будет осуществлять 240 рейсов еженедельно, обслуживая 59 пунктов назначения в 33 странах.

"До конца этого года мы надеемся предложить 50% графике полетов, который был запланирован к началу коронавирусного кризиса", - заявил директор компании Дитер Вранкс.

Brussels Airlines объявила план реструктуризации 12 мая, а материнская компания Lufthansa до сих пор ведет переговоры с бельгийским правительством после того, как она попросила государственную помощь для своей проблемной дочерней компании.

План реструктуризации предусматривает увольнение около четверти сотрудников, сокращение воздушного парка примерно на треть и сокращение пунктов назначения.

Ранее авиакомпании Czech Airlines, Wizz Air и Lufthansa заявили, что планируют возобновить регулярные рейсы из Украины с конца мая-начала июня.

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