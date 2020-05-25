Киевский метрополитен оценил потери из-за простоя в 600 миллионов

КП "Киевский метрополитен" оценивает объем недополученного дохода за время приостановки работы из-за карантина в 600 млн грн.

Об этом сообщила заместитель директора КП "Киевский метрополитен" Наталка Макогон, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"Недополучение дохода 600 млн грн. В то же время средства на зарплату Киевсовет предусмотрел в полном объеме", – отметила Макогон.

Как сообщалось, по данным местных властей, Харьковский метрополитен за два месяца пребывания на карантине понес убытки на сумму свыше 180 млн грн.

Напомним, 25 мая возобновил работу метрополитен в Киеве, Харькове и Днепре.