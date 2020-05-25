Дефицит госбюджета за четыре месяца составил 24 миллиарда, – Казначейство

Государственный бюджет Украины в январе-апреле 2020 года сведен с дефицитом 24,31 млрд грн, в том числе по общему фонду – 33,24 млрд грн при ожидаемом показателе в 32,85 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно обнародованным 25 мая данным, заимствования в январе-апреле составили 109,1 млрд грн, в том числе почти 108 млрд грн по общему фонду при ожидаемых 128,45 млрд грн. Внешние заимствования составили 35,34 млрд грн, из которых 34,23 млрд грн по общему фонду при плане в 52,17 млрд грн.

В то же время погашения составили 71,3 млрд грн при плане в 87,13 млрд грн.

Приватизация за четыре месяца принесла 257,57 млн грн по сравнению с откорректированным плановым показателем в 190 млн грн.

Доходы госбюджета за указанный период составили 314,85 млрд грн, в том числе по общему фонду – 274,13 млрд грн при плане в 318,34 млрд грн.

Расходы госбюджета в январе-апреле этого года составили 340,12 млрд грн, в том числе 309,21 млрд грн по общему фонду при плате почти в 353 млрд грн.

Доходы госбюджета на 2020 год утверждены в размере 975,83 млрд грн (в том числе 855,4 млрд грн по общему фонду), расходы – 1,276 трлн грн (1,15 трлн грн).

Как сообщалось, по данным Казначейства, государственный бюджет Украины за январь-март 2020 года был сведен с дефицитом 32,7 млрд грн, по общему фонду дефицит составил 37,5 млрд грн.

При этом Национальный банк Украины (НБУ) в среду, 1 апреля, перечислил в государственный бюджет 42,72 млрд грн своей прибыли за прошлый год, что на 2 млрд грн больше, чем запланировано законом о госбюджете на 2020 год.