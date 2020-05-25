Власти Киева решили возобновить работу сезонных сельскохозяйственных ярмарок
В Киеве с соблюдением масочного режима и социальной дистанции возобновляютработу сезонные сельскохозяйственные ярмарки.
Об этом сообщает Департамент промышленности и развития предпринимательства Киевской городской государственной администрации, передает БизнесЦензор.
"Напоминаем, что во время посещения ярмарок необходимо соблюдать масочный режим и социальной дистанции", - говорится в сообщении.
Так, ярмарки состоятся:
Во вторник, 26 мая:
- в Днепровском районе - ул. Ивана Микитенко, 21-27;
- в Подольском районе - ул. Оболонская, 23-35;
- в Святошинском районе - ул. Гната Юры, 5,
- в Шевченковском районе - ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера), ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4; межуличный проезд возле сквера в границах улиц Олеся Гончара, 65-А и Богдана Хмельницкого, 94.
В среду, 27 мая:
- в Днепровском районе - ул. Соборности, 2-20;
- в Печерском районе - ул. Большая Васильковская (в пределах улиц Ежи Гедройца и Ковпака)
- в Подольском районе - ул. Правды, 5-11.
В четверг, 28 мая:
- в Голосеевском районе - ул. Ломоносова (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанськои)
- в Днепровском районе - б-р Перова, 8-10; просп. Генерала Ватутина, 12-А;
- в Печерском районе - ул. Московская, 31/33;
- в Подольском районе - ул. Оболонская, 23-35;
- в Святошинском районе - ул. Гната Юры, 5.
В пятницу, 29 мая:
- в Голосеевском районе - ул. Голосеевский, 116, ул. Академика Глушкова, 25-53;
- в Деснянском районе - ул. Академика Курчатова (в пределах улиц Милютенко и Братиславской);
- в Днепровском районе - ул. Гродненская, 1 / 35-17-А; ул. Алматинская, 64-74;
- в Печерском районе - проул.Виноградный, 4-6, пересечение улиц Леонида Первомайского и Мечникова;
- в Соломенском районе - ул. Филиппа Козицкого (в пределах улиц Ереванской и Уманской), ул. Керченская (в пределах улиц Донецкой и Мартиросяна);
- в Шевченковском районе - ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера) ул. Рижская, 1; ул. Деревлянская, 16-20; ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4; межуличный проезд возле сквера в границах улиц Олеся Гончара, 65-А и Богдана Хмельницкого, 94.
В воскресенье, 31 мая:
- в Днепровском районе - ул. Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской).
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