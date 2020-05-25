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В Киеве возобновили поставку горячей воды в 20% жилых домов

В Киеве возобновили поставку горячей воды в 20% жилых домов

"Киевтеплоэнерго" согласно графику возобновляет поставки горячей воды на Троещине, Виноградаре, Воскресенке, Лесном и Минском массивах, Оболони и Отрадном, то есть в 2,6 тыс. многоэтажных домов (20% жилого фонда Киева).

Об этом говорится в сообщении "Киевтеплоэнерго", передает БизнесЦензор.

Как отмечается, испытания теплосетей в этом году начались позже чем обычно из-за карантина в связи с распространением COVID-19. Первый этап испытаний "Киевтеплоэнерго" начало одновременно с ослаблением карантина – 12 мая.

"На гидравлическую прочность испытывали сети зоны теплоснабжения ТЭЦ-6, районных котельных "Виноградарь", "Воскресенка", "Отрадный", станции теплоснабжения №2, а также ряд квартальных котельных. Во время испытаний выявлено около 300 повреждений сетей, которые по состоянию на 25 мая устранены для возобновления горячего водоснабжения", – сказано в сообщении.

В компании уточнили, что до 5 июня будет продолжаться вторая очередь испытаний теплосетей в зоне теплоснабжения ТЭЦ-5 и СТ-1. Временно горячее водоснабжение приостановлено в жилых домах Соломенки, Шулявки, Теремков, Осокорков и центра Киева.

Автор: 

гаряча вода (94) Київ (4678) Київтеплоенерго (185)


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