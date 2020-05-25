airBaltiс зафиксировала рост числа бронирований на 500%

Авиакомпания airBaltic зафиксировала рост числа покупок билетов за последние две недели на 500% по сравнению с первой полной неделей мая.

Об этом соощает avianews.com, передает БизнесЦензор.

По данным авиакомпании, с момента возобновления полетов 18 мая на ее рейсы сделаны более 13 тыс. новых бронирований.

За первые семь дней после перезапуска регулярных рейсов airBaltic перевезла 4 315 пассажиров.

Сейчас маршрутная сеть авиакомпании включает рейсы из столичных аэропортов стран Балтии - Риги, Таллинна и Вильнюса.

Наиболее популярными маршрутами за первую неделю полетов стали Рига-Франкфурт, Рига-Осло и Таллинн-Амстердам.

Маршрутная сеть авиакомпании к 9 июня будет включать следующие направления:

Рига:

Таллинн

Вильнюс

Хельсинки

Осло

Гамбург

Амстердам

Берлин

Дюссельдорф

Франкфурт

Мюнхен

Вена

Таллинн:

Рига

Вильнюс

Осло

Амстердам

Париж

Копенгаген

Берлин

Вена

Вильнюс: