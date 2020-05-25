airBaltiс зафиксировала рост числа бронирований на 500%
Авиакомпания airBaltic зафиксировала рост числа покупок билетов за последние две недели на 500% по сравнению с первой полной неделей мая.
Об этом соощает avianews.com, передает БизнесЦензор.
По данным авиакомпании, с момента возобновления полетов 18 мая на ее рейсы сделаны более 13 тыс. новых бронирований.
За первые семь дней после перезапуска регулярных рейсов airBaltic перевезла 4 315 пассажиров.
Сейчас маршрутная сеть авиакомпании включает рейсы из столичных аэропортов стран Балтии - Риги, Таллинна и Вильнюса.
Наиболее популярными маршрутами за первую неделю полетов стали Рига-Франкфурт, Рига-Осло и Таллинн-Амстердам.
Маршрутная сеть авиакомпании к 9 июня будет включать следующие направления:
Рига:
- Таллинн
- Вильнюс
- Хельсинки
- Осло
- Гамбург
- Амстердам
- Берлин
- Дюссельдорф
- Франкфурт
- Мюнхен
- Вена
Таллинн:
- Рига
- Вильнюс
- Осло
- Амстердам
- Париж
- Копенгаген
- Берлин
- Вена
Вильнюс:
- Рига
- Таллинн
- Осло
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