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airBaltiс зафиксировала рост числа бронирований на 500%

airBaltiс зафиксировала рост числа бронирований на 500%

Авиакомпания airBaltic зафиксировала рост числа покупок билетов за последние две недели на 500% по сравнению с первой полной неделей мая.

Об этом соощает avianews.com, передает БизнесЦензор.

По данным авиакомпании, с момента возобновления полетов 18 мая на ее рейсы сделаны более 13 тыс. новых бронирований.

За первые семь дней после перезапуска регулярных рейсов airBaltic перевезла 4 315 пассажиров.

Сейчас маршрутная сеть авиакомпании включает рейсы из столичных аэропортов стран Балтии - Риги, Таллинна и Вильнюса.

Наиболее популярными маршрутами за первую неделю полетов стали Рига-Франкфурт, Рига-Осло и Таллинн-Амстердам.

Маршрутная сеть авиакомпании к 9 июня будет включать следующие направления:

Рига:

  • Таллинн
  • Вильнюс
  • Хельсинки
  • Осло
  • Гамбург
  • Амстердам
  • Берлин
  • Дюссельдорф
  • Франкфурт
  • Мюнхен
  • Вена

Таллинн:

  • Рига
  • Вильнюс
  • Осло
  • Амстердам
  • Париж
  • Копенгаген
  • Берлин
  • Вена

Вильнюс:

  • Рига
  • Таллинн
  • Осло

Автор: 

Балтія (67) авіасполучення (2494) бронювання (200)


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