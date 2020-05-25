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Количество официально безработных превысило 500 тысяч, – Служба занятости

Количество официально безработных превысило 500 тысяч, – Служба занятости

По состоянию на 20 мая количество зарегистрированных безработных в Украине составляло 501 тыс. человек, что н 196 тыс. или на 64% больше, чем на эту же дату прошлого года.

Об этом сообщает Государственная служба занятости, передает БизнесЦензор.

Рост зарегистрированной безработицы зафиксирован во всех регионах, наиболее существенно – в Хмельницкой, Запорожской, Полтавской, Киевской, Львовской, Закарпатской областях (в 2,1 - 2,3 раза) и Киеве (в 3,5 раза).

"Львиную долю безработных (18%) можно отнести к категориям лиц, которые сталкиваются с большими трудностями при поиске работы. Так, по состоянию на 1 мая среди безработных 9% (42,2 тыс.) составляли лица, которым осталось 10 и менее лет до пенсии, 5% (20,7 тыс.) – лица с инвалидностью, 2% (9,4 тыс.) – участники АТО. Эти категории пользуются дополнительными гарантиями в содействии трудоустройству", – отмечается в сообщении.

В то же время за период карантина с помощью Госслужбы занятости трудоустроено 104 тыс. человек (из них – 70 тыс. безработных), что на 49% меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

По состоянию на 20 мая количество вакансий в Государственном центре занятости составляло 51 тыс., что на 40% меньше, чем по состоянию на соответствующую дату прошлого года.

Средний размер заработной платы в вакансиях составлял 7 тыс. грн. Количество претендентов на одно рабочее место на 1 мая колебалось от 28 человек в Черниговской области до всего двух – в Киеве.

Автор: 

безробіття (343) Держслужба зайнятості (93) робота (868)


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І скільки з цих півмільйону базарників?
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25.05.2020 21:04 Відповісти
"Средний размер заработной платы в вакансиях составлял 7 тыс. грн. Источник: https://biz.censor.net/n3197901
А Уряд рапортує,що сердня зарплата по країні 12 тис.гривень такий розрив щось не дуже корелює із статистики центрів зайнятості.
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25.05.2020 21:24 Відповісти
Множте официальную цифру безработных на 10. Это будет обьективное колличество безработных, а также обьективный результат работы зе-команды за год ее бездарного правления.
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26.05.2020 06:55 Відповісти
Просто не хватало трудовых ресурсов на тех пятиста тысячах рабочих мест, созданных правительством. А вот теперь их всех кааааак трудоустроят!!!
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26.05.2020 12:25 Відповісти
А скільки україньців по закордонах?
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26.05.2020 12:53 Відповісти

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