Количество официально безработных превысило 500 тысяч, – Служба занятости

По состоянию на 20 мая количество зарегистрированных безработных в Украине составляло 501 тыс. человек, что н 196 тыс. или на 64% больше, чем на эту же дату прошлого года.

Об этом сообщает Государственная служба занятости, передает БизнесЦензор.

Рост зарегистрированной безработицы зафиксирован во всех регионах, наиболее существенно – в Хмельницкой, Запорожской, Полтавской, Киевской, Львовской, Закарпатской областях (в 2,1 - 2,3 раза) и Киеве (в 3,5 раза).

"Львиную долю безработных (18%) можно отнести к категориям лиц, которые сталкиваются с большими трудностями при поиске работы. Так, по состоянию на 1 мая среди безработных 9% (42,2 тыс.) составляли лица, которым осталось 10 и менее лет до пенсии, 5% (20,7 тыс.) – лица с инвалидностью, 2% (9,4 тыс.) – участники АТО. Эти категории пользуются дополнительными гарантиями в содействии трудоустройству", – отмечается в сообщении.

В то же время за период карантина с помощью Госслужбы занятости трудоустроено 104 тыс. человек (из них – 70 тыс. безработных), что на 49% меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

По состоянию на 20 мая количество вакансий в Государственном центре занятости составляло 51 тыс., что на 40% меньше, чем по состоянию на соответствующую дату прошлого года.

Средний размер заработной платы в вакансиях составлял 7 тыс. грн. Количество претендентов на одно рабочее место на 1 мая колебалось от 28 человек в Черниговской области до всего двух – в Киеве.